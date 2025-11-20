麥金路3巷私有地 基市研議納園區開發回饋公設地

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市壯觀里居民長期仰賴麥金路3巷銜接國道，但因屬私人土地，近日又發生外送員自摔身亡引起討論。市府今天表示，地主若要開發為北台科技園區，市府會朝向將麥金路3巷納入回饋公設用地。

基隆市安樂區壯觀里居民，長久以來經由麥金路3巷下山連接麥金路後轉往國道1號，但麥金路3巷為私人土地，並非基隆市政府納管道路，11日又發生外送員騎機車經過，疑路面坑洞自摔死亡事件引起討論。

國民黨市議員鄭愷玲今天在施政總質詢，建議市府與地主商討，先將麥金路3巷劃入聯外系統，請地主無條件提供市府開闢聯外道路，北台科技園區內土地未來若能獲得變更，這些道路面積可視為回饋市府的公設用地。

市府都市發展處長謝孝昆答詢，北台科技園區範圍內的地主，確實希望能變更土地進一步開發，但因程序冗長，現正針對地質安全調查。可與地主討論短期提供市府使用，因土地位處保護區，若要開發必須回饋，市府會朝向將麥金路3巷納入回饋市府的公共設施用地。

市府交通處長陳耀川說，麥金路3巷未來會納入與國道1號及國道3號聯絡道案討論，另外，地主未來要開發北台科技園區，相關都市計畫設計、審議時，市府希望地主能將麥金路3巷變更為園區內計畫道路，請地主開闢，這也是另一個可行方法。（編輯：林恕暉）1141120