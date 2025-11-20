麥金路3巷 鄭愷玲建議以容積移轉納入市府維管範圍

巿議員鄭愷玲建議巿府以容積移轉方式，將麥金路三巷納入維管範圍。（巿議員鄭愷玲辦公室提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆巿安樂區麥金路三巷為私人道路，由於遲遲無法合法化，導致路面破損未能即時填補，大小意外頻傳，近日更因為連續下雨產生的破損坑洞，造成一位行經此路段的外送員摔車不治。

基隆巿議員鄭愷玲建議市長謝國樑，利用這次聯外道路的規劃將麥金路三巷納入，就可解決區域通行問題及維護用路人的便利及安全。甚至如果能與想要開發北台科技園區的地主達成共識，將現有道路劃入聯外系統，並請地主先無條件提供市府開闢聯外道路。等待規劃中的北台科技園區獲得變更時，地主無條件提供的道路面積，也可視為因變更所需要回饋市府的公設用地。如此，道路的開闢不但阻力減少，更可以讓整個工程土地徵收及施工經費可大量減少。

鄭愷玲感謝謝國樑接受她的建議，為了改善麥金路經常性的壅塞，積極規劃國一至國三間的聯外道路，也感謝市府團隊能深入地方聽取基層的建言。鄭愷玲期盼謝國樑巿長能堅持這項工程，不要受反對者以破壞環境、可能坍方為理由，甚至誣蔑為圖利財團等不實言論，而卻步停止。

提到安樂聯外道路，鄭愷玲表示，尊重專業團隊的規劃，但是質疑為何不將已成形的麥金路三巷納為聯外道路的選項。麥金路三巷這條道路，市民已經通行了三十年，這條道路確確實實是壯觀社區頻繁使用的道路，但至今一直無法合法化，建議市府與地主溝通，透過容積移轉方式，將這條道路納入市府維管範圍。

交通處長陳耀川表示，麥金路三巷的地主同時也是北台科技園區的地主，因此交通處有意將該處道路納入國一及國三聯絡道來討論。都發處長謝孝昆表示，目前北台科技園區的進度還停留在地質安全調查階段，地主雖然有意進行土地開發變更，但時序仍相當冗長。對於鄭愷玲的提議，都發處將找地主協商，一方面洽談是否能給予市府短期使用及維護的權益，另一方面也與地主洽談，北台園區開發提前回饋市府的公共設施。