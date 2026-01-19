麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長

生活中心／彭淇昀報導

麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。

腫瘤科醫師廖志穎證實，麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數。（示意圖／資料照）

腫瘤科醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文分享，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉（Resistant Starch），

而這種澱粉具有「消化吸收較慢」、「血糖上升較平穩」、「對腸道菌有益」的好處。

廖志穎根據英國《European Journal of Clinical Nutrition》發表研究指出，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降；另一篇發表於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，「冷卻－再加熱」的澱粉結構改變，可減少血糖波動與胰島素負擔。

廖志穎解釋，「減糖」和癌症預防有關的原因，是因為長期高血糖與高胰島素狀態會促進慢性發炎、胰島素阻抗、腫瘤生長訊號、癌症風險上升。研究顯示，高糖飲食與多種癌症，如大腸癌、乳癌、胰臟癌風險增加有關，控制血糖，就是抗發炎與預防癌症的重要一環。

廖志穎分享3個吃麵包的小技巧，第一是「先冷凍再吃」，冷凍後再回烤，可降低升糖反應；第二是「搭配蛋白質與好油」，搭配雞蛋、堅果、橄欖油一起食用，可進一步穩定血糖；第三則是「避開高糖抹果醬」，選擇無糖、低糖或原型食物。

廖志穎提醒，減糖不是不吃澱粉，而是「吃得更聰明」，透過簡單的飲食調整，包括降低血糖波動、減少慢性發炎、改善代謝環境、為身體打造不利於癌細胞生長的環境。最後，他強調「日常的小選擇，就是長期健康的關鍵」。

