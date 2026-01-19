「麵包冷凍回烤」降癌症風險 醫：抗性澱粉是關鍵

控制血糖與預防癌症息息相關，腫瘤科醫師廖志穎指出，將麵包冷凍後再回烤食用，能有效改變澱粉結構、減少餐後血糖波動，進而降低大腸癌、乳癌、胰臟癌等多種癌症的罹患風險，為身體打造不利於癌細胞生長的環境。

澱粉類食物經過冷卻或冷凍處理後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，這種澱粉的消化吸收速度較慢、血糖上升較為平穩。 （示意圖／Pixabay）

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文說明，長期處於高血糖與高胰島素狀態，會促使身體出現慢性發炎、胰島素阻抗，同時增加腫瘤生長訊號與罹癌風險，因此減糖飲食與防癌有密切關聯。

廖志穎表示，澱粉類食物經過冷卻或冷凍處理後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，這種澱粉的消化吸收速度較慢、血糖上升較為平穩，對腸道菌相也有益處，因此麵包冷凍再回烤就能降低升糖指數，多項研究已證實此論點。

根據發表在《European Journal of Clinical Nutrition》期刊的研究顯示，食用冷凍後再回烤的白麵包，餐後血糖反應會明顯下降。另一篇發表於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，冷卻再加熱的處理方式可改變澱粉結構，降低餐後血糖波動與胰島素負擔。

除了先將麵包冷凍再吃，也要搭配蛋白質與好油，例如雞蛋、堅果、橄欖油等食物，可進一步穩定血糖。 （示意圖／Pixabay）

廖志穎強調，研究顯示高糖飲食與增加大腸癌、乳癌，甚至有癌王之稱的胰臟癌等多種癌症風險有關，控制血糖就是抗發炎與預防癌症的重要一環。他提供聰明吃麵包穩血糖、防癌的3個小技巧。

第一項技巧為先冷凍再吃，將麵包冷凍後，要吃前再回烤，可降低餐後血糖上升反應。第二項技巧是搭配蛋白質與好油，吃麵包時搭配雞蛋、堅果、橄欖油等食物，可進一步穩定血糖。

第三項技巧為避開高糖果醬，選擇無糖、低糖或原型食物，避開高糖抹果醬。廖志穎表示，減糖不是不吃澱粉，而是吃得更聰明，想要減糖防癌，可先從吃麵包的習慣開始改變。

