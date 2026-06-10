麵包吐司「易長黴」！達人傳授神級保存法：幾乎不生長
生活中心／許展溢報導
喜愛吃麵包吐司的朋友們注意了！梅雨季買了吐司或麵包，沒放多久竟長黴，營養師蔡正亮指出，重點有3關鍵，包括溫度、濕度和保存方法，只要以上做對了，吐司就能多吃好幾天。
蔡正亮在臉書發文說明，吐司摸起來軟軟的，裡面含很多水，約3成是水，再加上糖跟油，因此黴菌超愛，袋子封起來前，空氣裡的黴菌孢子早就掉進去了，你以為密封安全，其實是把孢子都可能潛藏麵包裡，只要溫度25度以上、環境又潮濕，孢子12到24小時就能長出黴菌。
蔡正亮建議以下２大保存方法：
1、冷藏：建議冷藏4度以下
低溫讓黴菌的生長速度變慢，可以把吐司的保存期從1天拉到3天。蔡正亮說，但問題來了，大家的家用冰箱冷藏室常常塞滿東西，實際溫度多在5到8度，抑菌效果打對折，低溫會讓吐司變乾變硬，這叫澱粉老化。冷藏後的吐司，加熱可以恢復口感，如烤箱180度烤3分鐘，想吃軟一點，外鍋放1湯匙水就好，太多會濕潤，口感扣分。
2、冷凍：最穩，控制-18度，黴菌孢子幾乎不生長
蔡正亮說，做法很簡單，買回家立刻分裝，一次吃的量放一袋，要吃不用退冰，直接加熱，烤箱180度3到4分鐘最穩，電鍋也行，外鍋不加水直接壓，跳起來就是酥的，想要微軟口感，外鍋放1湯匙水就好，水太多會變蒸吐司，超過3天吃不完，一律冷凍。
蔡正亮提到，如果是室溫密封，只要室溫25度以上、濕度80%，2天內發霉機會大增。如要放室溫，必須同時開除濕機加放乾燥劑。蔡正亮最後提醒，若在梅雨季買吐司，可以挑選剛出爐、袋內沒水珠的，到家分裝，若2天內能吃完，放室溫陰涼處，袋口用密封夾夾緊，也可丟一包乾燥劑，吃不完的全部裝袋冷凍。
另外，如果只有一片吐司發霉要整袋丟？蔡正亮建議整袋丟，因其他片都有可能汙染，只是發黴的菌落，可能比較少所以才不會產生發黴的斑點，肉眼是看不到的。
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