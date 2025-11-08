「麵包女王」送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
鳳凰颱風步步進逼，以佳湘麵包品牌聞名全台的「麵包女王」黃秀芬，近期再次將溫暖送往花蓮，耗資數百萬元，為光復鄉大同村的受災戶添購全新家具、家電、濾水器等物品，對數十戶家庭而言，成了重建之路的推手，她謙稱自己只是拋磚引玉，盼社會各界能持續給予關注，助災民早日重返安穩生活。
花蓮救災初期，「鏟子超人」不眠不休投入救援，當時提供超人們近萬份熱騰騰的包子與饅頭，正是來自數百公里外，由台南佳湘麵包工廠火速直送的愛心。事發當時，黃秀芬一聽到大同村需要幫助，便與家人總動員，準備每包1萬元的慰問金，發給數十戶受災戶，還搭棚發放物資，給予災民最即時的慰問，也包括全台湧入協助清掃的志工們。
黃秀芬在災民清理完家園、體力逐漸恢復後，多次走訪花蓮，逐戶訪視大同村近30戶家庭，了解他們在重建家園上最迫切的需求。當了解受災戶急需家具、家電後，黃秀芬斥資近200萬元，親自挑選冰箱、電視、濾水器等全新家電，回到台南後，也挑選了沙發、衣櫃等家具，確保每一份物資都能為受災戶所用。
黃秀芬坦言，自己的力量微薄，但她堅信「拋磚引玉」的道理，希望透過自己的行動，讓社會各界的愛心再次集結，持續關注在角落默默承受重建壓力的人們。她相信，每一份力量的匯集，都能化為最堅實的後盾，幫助災民更快速地重建家園，迎向安穩的明天。
