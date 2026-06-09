麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨

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新竹深夜氣爆，奪走麵包店老闆夫妻生命，其子女昨下午批戴孝服，站在殘破家園外招魂，濛濛細雨中分不清臉上是雨或淚。記者郭政芬／攝影

「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。

氣爆現場監視器拍下驚悚瞬間，凌晨三時四十九分，街頭無預警竄出巨大火球，強烈閃光伴隨震耳欲聾的爆炸聲，火光之後，無數玻璃、建物碎片如同雨點般向外噴散，濃煙瞬間籠罩整條馬路。

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大批周邊居民在睡夢中被驚恐震醒，就連十多公尺外都感受到劇烈晃動。許多人驚魂未定，一開門映入眼簾的是整條街滿布瓦礫、被炸爛變形的汽車，以及漫天濃煙，難以想像在幾聲巨響中，熟悉的社區已淪為廢墟。

氣爆所在的高翠路位於竹科園區後方，被磚瓦碎片重壓喪生的吳姓夫妻育有一子一女，吳男的父親為新竹老字號餅店「如美餅舖」創辦人，吳離開家族事業後自行創業，與妻子經營高翠路麵包店數十年。

「前一晚還和女兒通電話，沒想到成了最後聯繫。」死者張女的母親昨忍著傷痛透露，女兒出生後就在新竹，婚後和女婿開了這家麵包店，夫妻感情非常好，清晨聽聞氣爆後，驚慌失措不斷撥打女兒電話，但電話那頭「已經不通了」，這才意識到，女兒可能在爆炸當下就已經走了。

檢方昨相驗後，死者子女返回事故現場，在法師引導下招魂。吳家兒女神情哀戚，穿戴麻衣孝服，手拿著招魂幡，站在家門口的封鎖線外，雙手合十隨著法師念誦祝禱，周邊散落著磚塊碎片、被炸出屋外的電風扇、自行車、桌椅等雜物，場面令人鼻酸。

死者女兒手握母親生前衣物，在香煙裊裊間呼喊雙親名字，天空間歇下雨，二人在法師協助下擲筊，單次就獲得應允，生者難掩悲痛，雙手頻頻拭淚，瀰漫著哀傷氣氛。

附近居民表示，夫妻待人和善，熱心助人，鄰里關係融洽，未料在睡夢中遭遇橫禍，讓街坊很不捨。鄰居感慨，平時鄰居會聚集在麵包店門口聊天，路過、購物的居民也會互相打招呼，如果發生在白天營業時間，後果不敢想像。

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