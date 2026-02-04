麵包店開出46億頭獎！21友「電腦選號」一夕翻身 每人進帳2.2億

比利時津厄姆鎮21名好友組團買彩券，一起抱回超過新台幣46億元頭獎。（示意圖／達志／美聯社）

比利時東佛蘭德省（East Flanders）津厄姆（Zingem）小鎮近日出現一群幸運兒，由21位在地好友組成的「樂透團」共同買進歐洲樂透（EuroMillions）彩券，一舉中下高達1億2355萬5827歐元，約新台幣46億元的頭獎，平均每人可分得約580萬歐元，約新台幣2.2億元），震撼全國，也讓這座小鎮瞬間成為話題中心。

根據《法新社》報導，中獎者之一、已退休的瑪麗安（Marianne）表示：「580萬歐元，這實在難以置信！」她描述得知中獎當時情緒激動，當場哭泣、發抖，並與丈夫彼此擁抱，相互提醒要冷靜：「我們要保持理智，別做傻事。」

得知中獎後，21位好友當晚立即在當地一家咖啡館聚會慶祝，氣氛歡騰，香檳早已備妥。瑪麗安說：「這筆錢能讓生活更輕鬆，也能給孩子與孫子一個美好的未來，這才是最重要的事。」

根據中獎彩券販售店主塔爾維（Redgy Taerwe）說法，這21人於1月30日週五早上前來，花費105歐元，約新台幣3900元購買「電腦選號」（Quick Pick）彩券，沒想到竟幸運中頭獎。該店是一家融合麵包店、咖啡館與雜貨店的複合型商舖，因中獎消息迅速爆紅，成為鎮上朝聖景點。

此次中獎金額為比利時歷史上第三高的樂透獎金紀錄，僅次於2016年創下的1億6808萬5323歐元，約新台幣62億元頭獎。《法新社》報導指出，歐洲樂透的「電腦選號」機制，是由系統隨機選出號碼，適合不想自己挑號碼的彩迷。本次事件也再次印證，樂透除了運氣，還是運氣。

中獎彩券由津厄姆一間同時營業麵包店與雜貨舖的小店賣出，現成鎮上熱門話題地點。（圖／翻攝自X，@le_Parisien）

