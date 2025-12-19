麵包掀爭議！英廚批墨飲食文化 歐麥製品爆汙染危機

圖／shutterstock達志影像

當飲食文化成為地緣偏見的標靶，事實真相往往比爭議更具諷刺性。一名英國名廚近期公開貶損墨西哥麵包文化，批評當地傳統主食廉價且醜陋，引發全民反擊。然而這份西方的飲食優越感，也隨即被一場食安危機戳破，一項研究近日揭露，歐洲食品供應鏈慘遭永恆汙染物TFA侵襲，多種小麥類食品皆驗出驚人的毒素殘留，不僅暴露歐陸食安隱憂，更顯示出長期的法律監控真空。

走在墨西哥城鬧區的街道上，隨處可見活動海報與地圖構成的繽紛色彩，空氣中則瀰漫著剛出爐的烤麵包香氣，不過，這樣深受當地人喜愛的食物，最近卻遭一位英國名廚公開批評，引發墨西哥民眾集體反彈。

遊客 布萊爾：「我兒子住在紐約，他知道我人在這裡，就跟我說最近有一個英國麵包師在批評墨西哥麵包，引發了不小的討論。」

這場紛爭源於英國知名麵包師傅理查．哈特，他今年在墨西哥展店，在接受媒體採訪時直言，墨西哥其實沒有什麼麵包文化，還形容當地用來做三明治的白麵包既廉價又醜陋，這番帶有偏見、歧視性的言論，迅速在社群媒體上炸鍋。

學生 岡薩雷斯：「我覺得他其實並不知道自己在說什麼，因為他應該是沒有真正吃過墨西哥麵包，或只是把它當成普通麵包來看。」

學生 德爾加多：「在我看來，這些言論之所以會出現，就是因為這個人對墨西哥麵包不夠了解，得到的資訊也不正確。他不只貶損了墨西哥的麵包師傅，也冒犯了所有喜歡麵包的墨西哥人，而這幾乎就是全體民眾了，對吧。」

對許多墨西哥家庭來說，麵包不僅是餐桌上必備的美食，更是串聯親情的重要媒介，面對這份深植人心的情感連結遭到抹黑，不少民眾站出來反駁，認為這位所謂的「大廚」完全忽略了墨西哥麵包背後的工藝複雜性。

學生 塞維里亞諾：「我總覺得，有了麵包，我們一家人就能一起吃晚餐，尤其是我爸爸很愛吃麵包。所以對我來說，它象徵的是一家人的凝聚力，也是一種和家人之間熟悉、親近的感覺。」

當地居民 埃斯庫德羅：「像亡靈麵包就是我們這裡的傳統美食，在全世界也很受歡迎。說實話，我無法想像沒有麵包的墨西哥，沒辦法，我真的想像不到。」

隨著輿論壓力愈演愈烈，這場「麵包戰爭」也上升到文化尊重的層次，在地人強調，外來者如果想融入這座城市甚至在此經商，就必須放下高傲的姿態，先學會理解並尊重當地的傳統。

學生 德爾加多：「我覺得如果這些外國人想融入這座城市和墨西哥文化，比如在這開餐廳或麵包店，就需要先了解這裡的文化。我覺得最重要的是，每個人都必須尊重他們想要融入的文化。」

諷刺的是，正當西方廚師還在針對他國麵包的「高低問題」爭論不休時，一份驚人的科學報告，卻讓歐洲的食安漏洞現形，研究指出，當地日常隨處可見的麥片與麵包，正普遍遭到持久性環境汙染物「三氟乙酸」（TFA）的侵襲。

非營利環保組織倡議專案負責人 皮索特：「我們的初步研究顯示，現在TFA(三氟乙酸)的汙染程度相當令人擔憂，其中有兩項產品，驗出每公斤超過200微克的TFA。」

這種強效、具生物毒性的酸類化合物，是「永遠的化學物質」PFAS家族的一員，通常由含有PFAS的農藥或工業氣體分解而來，而最近的調查發現，檢測的穀物樣本中，高達八成都驗出這項物質，平均濃度甚至比水質汙染高出百倍，長期攝取可能對人類生殖系統與免疫功能，造成不可逆的負面影響。

列日大學化學教授 埃普：「雖然我們目前對TFA的毒性了解還不充分，相關數據也有限，但暴露量已經相當高。我認為這仍值得關注，未來幾個月甚至幾年，都有必要進一步蒐集更多毒理研究資料。」

令人擔憂的是，目前歐盟法規對這種毒素的監控，幾乎處於真空狀態，在缺乏安全標準的情況下，民眾根本無從得知吃進了多少毒物，因此環保組織正緊急呼籲當局採取行動，否則在捍衛飲食文化自尊之前，歐洲人的餐桌恐怕先遭化學物質汙染。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

