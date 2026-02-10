麵包、甜甜圈店最怕遇到！他驚見「這1舉動」傻眼 眾人氣炸：很不舒服

生活中心／王文承報導

台灣麵包店林立，多半採取自助式取用方式，方便民眾自行挑選喜愛的麵包。不過，這樣的消費模式也衍生出爭議。日本媒體《grapee》近日報導，一名網友分享自己在店內目睹顧客的行為，直言「無法接受」，貼文曝光後，意外在網路上掀起熱議，並引發兩派論戰。

一名網友指出，在麵包店、甜甜圈店或超市熟食區，商品多為自助式販售，但有顧客已將食品夾起放入托盤後，卻因臨時改變心意再將商品放回原位，讓她感到相當不妥，也質疑此舉是否符合基本的衛生觀念與消費禮儀。

貼文曝光後，引發大量討論。有網友認為，只要全程使用夾子、未直接用手接觸食品，加上托盤與夾具本就會定期消毒，並不構成太大問題，「會在意這件事的人反而讓我驚訝，多數人應該不會介意」、「托盤和夾子都有消毒，其實也不算髒，是不是太神經質了？」

不過，也有不少人持反對意見，直言心理上難以接受，「我真的無法接受這種行為，所以才不會使用讓顧客自行夾取的販售方式」、「夾過的東西再放回去，我一定不會買」、「雖然不算潔癖，但不論心理或衛生層面，都覺得很不舒服」。

儘管多數店家並未明文禁止顧客將商品放回，且結帳時取消的商品，有時也會由店員重新上架，但整體販售設計仍是以「確定購買再取用」為前提。這類行為在規定上未必違規，卻在消費禮儀與觀感上引發高度爭議，也讓不少人呼籲，消費時若能事先確認需求，或改請店員協助處理，或許能有效減少不必要的誤會與爭論。

