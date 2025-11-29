麵屋一燈叉燒肉「粉到透亮發光」遭疑沒熟 業者出面澄清：是肌紅蛋白

麵屋一燈被爆給客人沒有熟的叉燒肉。（圖／翻攝Threads／@yinyu._.tw）

獲日本美食網站Tabelog評選為「NO.1東京拉麵」的名店「麵屋一燈」，在台灣擁有眾多擁護者，不過近日卻有消費者於台北統一時代門市用餐時，因肉片色澤偏粉紅接近生食，而引發食安疑慮。顧客將照片上傳至社群平台Threads後，相關討論迅速升溫，不少網友留言質疑肉品是否未煮熟。對此，店家也出面說明了。

根據原PO表示，當日點餐時所收到的拉麵裡，叉燒肉片顏色偏粉，看起來「像剛宰的肉」，因此不敢食用。另有網友上傳其他顧客點的沾麵照片，表示餐點中的肉片熟度差異明顯；也有人打趣稱「看起來像市場現切的梅花豬」、「像生肉不敢吃」、「你的豬生到在吃你的麵了」、「自從『肌紅蛋白』這四個字開始流行後，只要是沒熟，老闆一律都會說『這是肌紅蛋白，請安心食用』」、「這真的是生肉的狀態啦！舒肥還是會讓蛋白變質（熟）但維持很嫩很粉紅，不是這種狀態啦」、「這肉生到都可以爬起來叫個兩聲了」。

但也有聲音指出，該品牌一向以低溫烹調手法製作肉品，呈現粉紅色是正常現象，認為「這個其實有熟了，沒熟的不是長這樣」、「看官網圖片也都是粉紅色」、「我記得這家是舒肥肉，都很嫩」、「舒肥的肉啊！而且品質夠好才能這樣做」。

對此，麵屋一燈出面回應，澄清肉品皆經過中心溫度控制，完全符合食品安全規範，粉紅色並不代表未熟。店家進一步說明，拉麵與沾麵使用的肉片雖為同種食材，但前者浸泡在熱湯中會持續加熱，因此顏色較白；後者因僅佐餐呈盤，未經高溫湯汁長時間加熱，顏色則偏粉。

業者也於社群平台發文補充「粉色≠沒熟」、「白色≠更安全」，肉品色澤為肌紅蛋白含量與pH值自然變化所致，並非生肉，呼籲消費者不需過度擔心，若有疑慮可隨時反映，現場服務人員會即時協助確認，並提供更換服務。

為表達對顧客的理解與重視，麵屋一燈表示，將主動提供「肉品兌換券」作為回饋措施，盼化解疑慮，也再次強調食品處理過程皆依循相關安全規定。

