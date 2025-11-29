麵屋一燈叉燒「整片粉紅還有光澤」被嫌沒熟！業者喊冤送「肉品兌換券」

麵屋一燈近日遭消費者爆料「肉沒熟」，業者發文澄清。翻攝Threads



從日本紅來台灣的人氣拉麵店「麵屋一燈」，近日傳出有顧客在台北統一時代分店用餐時，整片肉呈現粉紅色，讓他懷疑沒熟不敢吃，將照片PO上社群後引發熱議。店家解釋，這是因爲肌紅蛋白含量與氧化狀態不同，在安全熟化的情況下仍會呈現淡淡粉紅色，是正常且可安心食用的狀態，並表示將主動送上一張「肉品兌換券」給大家，希望能用更好的方式回饋消費者。

有網友28日在Threads上PO出一張他到「麵屋一燈」台北統一時代分店用餐的照片，只見拉麵碗裡的肉片呈現出粉紅色，甚至還有發亮光澤，直呼：「這麼好喔，吃個拉麵還有剛宰的肉」。貼文引發熱議，有人關心原PO是否有將肉片吃下肚，他坦言因為看起來沒熟不敢吃，拍完照片因為趕時間，也沒有當場向店家反應，會把照片PO出來就是希望大家不要吃到生的豬肉。

對此，店家在貼文下方留言回應，肉品均經過符合食品安全標準的中心溫度控制，為的是讓肉質更為軟嫩多汁，也因肌紅蛋白含量與氧化狀態不同，在安全熟化的情況下仍會呈現淡淡粉紅色，強調「這是正常且可安心食用的狀態」。店家並表示，非常重視每一位顧客的用餐感受，若對餐點有任何疑問，歡迎當下與店內夥伴反映，店家一定會協助處理。

後續「麵屋一燈」也在官方Threads再度說明，豬肉在完全熟化後，因PH值與肌紅蛋白型態不同，有時即使超過 74°C，仍可能呈現淡粉色。也就是說：「粉色≠沒熟｜白色≠更安全」，兩者都可能是在安全可食用的狀態，強調店家所使用的豬肉皆經專業團隊驗證與中心溫度檢測。

麵屋一燈強調，大家看到的粉色，就是正常熟化的色澤。若顧客在現場對肉色有疑慮，可以現場請夥伴確認熟度，或者換成雞肉，店家強調，為了感謝大家的理解、包容與支持，將主動送上一張「肉品兌換券」給大家，希望能用更好的方式，回饋每一位喜歡一燈的朋友。

