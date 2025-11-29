「麵屋一燈」舒肥豬「粉色」 當事人嚇：剛宰的肉？

民眾購買台北知名拉麵店麵屋一燈的招牌沾麵，餐點一上桌，民眾好驚嚇，認為舒肥豬肉的顏色粉嫩到透光。（圖／Threads@yinyu._.tw授權提供）





也覺得好無奈的還有這名消費者，他購買台北知名拉麵店「麵屋一燈」的招牌沾麵，餐點一上桌，消費者好驚嚇，認為舒肥豬肉的顏色粉嫩到透光，直呼吃個拉麵，竟然搭配的是現宰的肉嗎，根本不敢吃。販賣肉的攤商表示，疑似舒肥時間短，導致豬肉沒有煮熟，對此麵屋一燈官方澄清豬肉有煮熟，肌紅蛋白跟氧化狀態不同，才導致色澤差異！

筷子夾起Q彈拉麵，放進沾醬內吸飽醬汁，搭配溏心蛋、舒肥雞肉、豬肉一起享用，拉麵控們都懂這有多美味。卻有民眾吃到一大塊粉嫩到透光的豬肉，擺在麵條跟雞肉上方，這肉的顏色讓民眾嚇傻，吃個拉麵難到還有剛宰的肉。

用餐民眾武先生：「看左邊那邊油的那邊附近，整個全部都是紅，有一點血色的感覺，完全不太敢吃。」

民眾11月27號傍晚到北市知名拉麵麵屋一燈用餐，點了店內招牌餐點「魚介冠軍沾麵＼餐點上桌看到舒肥豬肉顏色，粉嫩到他根本不敢吃，懷疑品管出問題。

用餐民眾武先生：「我覺得是它那一塊沒有處理好，因為真的舒肥感覺看起來，也不會像它那樣那麼粉紅。」

貼文曝光，不少網友表示，這一看就是沒熟，還有人驚嚇表示認真，這豬肉跟超市賣的生豬肉也太像，販賣肉的攤商這樣看。

肉攤商潘先生：「那個肉沒熟啊，很明顯的沒熟啊，因為一般肉熟的話，你不可能看到肌肉裡面的油花，可能舒肥的時間不夠，或是甚至可能沒有舒肥。」

麵屋一燈官方澄清，舒肥豬肉是按照流程製作，肌紅蛋白跟氧化狀態不同，導致顏色有差異，粉色不代表沒熟，白色不等於更安全，兩者都是可食用狀態，最後加註要送肉品兌換券給大家。

北市衛生局回應，將派員前往稽查，若違反食安法，最重可處2億元罰鍰。拉麵內的舒肥豬肉粉嫩到透光，是民眾多慮，還是業者品管有疑慮，有待檢驗單位來揭密。

