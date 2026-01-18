麵店沒營業「遭客硬闖」留負評 老闆曝原因：你闖空門！

生活中心／江姿儀報導



不少人到餐廳用餐後，習慣在Google Maps店家處留下評論，供其他人參考。不過近日某位顧客打算到高雄1間麵店用餐，事先訂位不成，隔天登門後發現店內無人招呼，氣憤留下1星負評「到底開不開店啊？」。對此，店家親回解釋原由，表示當天同仁過世，老闆和所有員工前去參加喪禮，並沒有開門營業，卻被顧客「闖空門」相當無奈。





日前該位顧客打算造訪麵店，前一天先打電話預約，得知無法訂位，仍於隔天11時30分實際前往，發現「大門可進卻沒人招呼，廚房也不見熱氣」，怒而到Google Maps評論區留下1星負評「是怎樣？到底開不開店啊？」。店家親自回覆，耐心解釋店中同仁過世，當天全體員工連同老闆都去喪禮哀悼。老闆強調，事前有先於店家社群帳號公告店休，但Google頁面的營業時間無法臨時更改，也感到無奈。老闆還透露，當天大門關上沒營業，顧客卻自行開門入內，還在店內「逛了一圈」，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」。

老闆在Threads曬出Google評論截圖，發文盼「希望多點尊重」，「只是希望，大家能多一點同理。多一個角度看事情。」，才選擇首次公開站出來澄清。不過有脆友持不同看法，質疑店家「是營業場所，卻沒有鎖門或張貼公告，那麼也不該說對方闖空門吧？」、「不太相信沒有營業把店門鎖好好貼公告，還會有人破壞門鎖硬闖再來留一星」、「開店看到門鎖被破壞應該是報警，而不是來這裡發文了」。老闆解釋「我們當天還是有廠商需要送貨，我們不希望食材就這樣曝曬在外面，畢竟是食安上的問題」，也點出「不會提告」那位顧客，呼籲「希望情緒到這裡就好」，未來仍會用心製作餐點，謝謝大家理解、支持。





事件曝光後，不少網友湧入店家Google評論，狂刷5星好評相挺「老闆是個挺員工的好老闆，補血一下。」、「有愛心的老闆，幫補血」、「不能認同客人闖空門行為，老闆加油」、「支持老闆報警提告，闖空門還有理了」、「體恤員工，挺員工的老闆一定給讚」、「先幫忙補血，改天路過去再去用餐～」。

