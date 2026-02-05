「麵粉吹蠟燭」慶生挑戰熱議！ 網憶八仙塵爆痛批危險

近日，一種「麵粉吹蠟燭」的生日挑戰在網絡上爆紅。影片中，壽星含著麵粉或玉米粉，對著點燃的生日蠟燭吹氣，粉末飛散的瞬間燃起火柱，畫面效果相當吸睛。但不少網友見狀紛紛在社群平台上痛批這種行為，直指台灣人是否已遺忘2015年震驚全國的八仙塵爆事件。

近日，一種「含麵粉吹蠟燭」的生日挑戰在網絡上爆紅，但引發網友對安全性的質疑。（圖／示意圖／pixabay）

有網友在Threads上分享相關影片並表示：「今天看到好幾次，含一大口麵粉、往生日蠟燭吹去，然後變超大火柱的影片，又是哪來的XX挑戰，看來是想體驗八仙塵爆哦？」

據了解，這個挑戰起源於外國，但因為影片效果吸睛而被網紅網美們爭相效仿。而麵粉粉末顆粒細小，與空氣接觸後表面積增加，極易引發燃燒反應，可能會造成劇烈爆炸。

該挑戰引來大量關注，也讓許多網友回憶起八仙塵爆的慘痛記憶，呼籲大家不要為了追求一時的美感而忽視安全，避免重演八仙塵爆的悲劇。甚至不少網友感嘆「八仙塵爆是不是已經沒人記得了？」

回顧八仙塵爆，2015年6月27日晚間8時32分，新北市八里區八仙樂園內發生嚴重公安事件。當時在一處抽乾水的游泳池場地舉辦「彩色派對」活動，使用的彩色粉末在空氣中形成高濃度懸浮粉塵，遇到火源後引發粉塵燃燒，雖然火勢僅持續約40秒，卻造成499人燒燙傷，其中15人死亡，41人燒燙傷面積超過80%，240人燒燙傷面積介於40%-80%。此事件成為台灣近年最嚴重的公共安全事故之一，促使政府加強對大型活動的安全審核與監管，並修訂相關法規，也為公共安全管理敲響警鐘。

