「麵食界吸油面紙」竟是雞絲麵！ 冬粉、米粉、蕎麥麵相對較好

不少減脂族群誤以為雞絲麵外觀細小、看似清淡，是減重期間的安全選項，營養師曾建銘卻直言這可能正好相反。他強調，關鍵並非「能不能吃麵」這個問題，而是大多數人低估了熱量與油脂含量，在營養計算上犯了錯誤。

曾建銘在臉書發文提醒，讓體重上升的真正原因，往往並非那碗麵本身，而是民眾誤判整碗麵只相當於「一份主食」。他運用《台灣食物代換表》的概念，把麵攤常見主食比喻成紅綠燈，方便民眾點餐前迅速評估風險。

在分類中，冬粉、米粉、蕎麥麵被歸為「綠燈區」，相較其他麵條屬於較安全的選擇。不過曾建銘特別提醒，即便選擇低風險麵類，一碗通常就等同約三份主食，並非可以無限量攝取，且蛋白質攝取仍不能省略。

烏龍麵、陽春麵與拉麵則被列入「黃燈區」，這類麵食最容易導致澱粉攝取過量的狀況。曾建銘指出，外觀看似份量不大，但澱粉密度偏高，若是鍋燒麵選用烏龍麵已屬黃燈等級，換成意麵的話風險會再提升。

至於「紅燈區」則包含雞絲麵、鍋燒意麵與油麵。曾建銘特別點名雞絲麵，形容它是「麵條界的吸油面紙」，看似細小無害，實際上製作過程經過油炸處理，本身已吸附大量油脂，再搭配高鈉湯頭，對減脂族群而言幾乎是地雷等級。

曾建銘也分享個人的「吃麵心法」，認為進食順序相當重要。他建議想吃麵又不想造成過多負擔的人，可先用蔬菜增加碗中體積，再以蛋白質提升飽足感，最後才食用麵條，避免不知不覺攝取過量澱粉與油脂。他表示，在麵攤點餐前若能對份量與選擇有基本概念,就能避開許多看不見的陷阱。

