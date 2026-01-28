麻六甲海峽發現新油田！每日估可產350桶 潛在資源逾7600萬桶

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

印尼能源公司Energi Mega Persada（ENRG）宣布，其子公司Imbang Tata Alam（ITA）在麻六甲海峽工作區的最新鑽探的探測井發現新的石油資源。初步評估顯示，該油井每日可產油約350桶，顯示儲層品質良好且流量穩定。該發現位於Upper Sihapas地層中的有效油層，地層圈閉，為周邊進一步勘探及資源擴展提供了機會。

印尼能源公司Energi Mega Persada（ENRG）宣布，其子公司Imbang Tata Alam（ITA）在麻六甲海峽工作區的最新鑽探井發現新的石油資源。（示意圖／Pexels）

據《雅加達全球報》（Jakarta Global）報導，ENRG副總裁兼財務長艾多亞杜斯（Edoardus Ardianto）表示，經初步評估該油田蘊藏約3,100萬桶原油，若未來開發6口鑽探井，產量可望提升至每日1,000至1,500桶。艾多亞杜斯指出，若依地震反應評估，周邊潛在資源可能超過7,600萬桶，有待下一步探勘。

廣告 廣告

ENRG去年12月在印尼東部南蘇拉威西省（South Sulawesi）發現新的天然氣，每日可產氣約70.8萬至101.9萬立方公尺。《雅加達郵報》（Jakarta Post）報導，印尼目前每日石油產量達到60萬5,300桶，天然氣產量達到每日95萬1,800桶。

ENRG總裁兼執行長Syailendra S. Bakrie表示，此次油井發現將有助於支持印尼能源安全，同時為麻六甲海峽周邊利益相關者帶來收益。公司計畫在東爪哇Kangean區取得全權運營權，鞏固核心生產資產地位。

更多FTNN新聞網報導

停火換油田！敘利亞政府軍重掌最大油田 能源業迎復甦契機

印尼巡邏機神秘失聯後墜毀！在濃霧山區中尋獲殘骸 發現1具遺體

憂濫用AI生成深偽露骨圖像！ 馬來西亞、印尼封殺馬斯克Grok

