麻六甲與新加坡海峽海盜事件 創19年新高

根據英國航運相關網站引述，區域合作打擊海盜與武裝搶劫資訊分享中心（ReCAAP ISC）最新發布年度報告顯示，二○二五年麻六甲與新加坡海峽海盜及武裝搶劫事件明顯增加，案件數量創下自二○○七年以後新高，引發航運界關注。

ReCAAP統計指出，二○二五年麻六甲與新加坡海峽共通報一百零八起事件，較二○二四年六十二起，大幅增加，增幅達七成以上，為近十九年來最高紀錄。若以亞洲整體來看，二○二五年一月至十二月共通報一百三十二起海盜與武裝搶劫事件，較前一年增加約兩成，其中一二七起為實際發生案件，另有五起為未遂事件。

儘管案件數量明顯上升，ReCAAP指出，整體事件嚴重程度反而下降。超過半數案件被歸類為最低嚴重等級，肇事者多未攜帶武器，船員也未受傷。全年並未出現最高嚴重等級案件，相較之下，二○二四年仍有兩起高嚴重事件。

在麻六甲與新加坡海峽發生的案件中，多數集中於東向航道，受影響船型以散裝船為主，約占一半以上，其次依序為油輪、拖船拖帶駁船、貨櫃船及雜貨船。事件多屬隨機型竊盜，通常發生於夜間晚間八時至清晨六時間，且近半數案件中，雖有不法分子登船，實際上並未得手任何物品。

若有物品遭竊，最常見的是主機零件，其次為船用物資、未固定設備及船員個人物品。ReCAAP強調，事件增加並不代表該海域對航運構成更高威脅，主因在於多為輕微竊盜，而非具破壞性的暴力攻擊。

二○二五年上半年，麻六甲與新加坡海峽共通報八十起海上搶劫事件，幾乎為前一年同期的四倍。不過，去年下半年情況出現改善，尤其自八月至十二月，案件數量明顯下降，主因在於印尼政府加強執法行動，包括廖內群島地區警方進行逮捕作為。

ReCAAP指出，部分案件得以迅速偵破，與船舶提供影像密切相關，顯示科技設備與有效執法對提升海上安全的重要性。

在亞洲其他地區，孟加拉、印尼與菲律賓港口與錨地案件數量較前一年減少，印度則小幅增加。至於蘇祿︱西里伯斯海域及東沙巴外海，安全情勢持續改善，已連續五年未發生船員遭綁架事件。菲律賓海岸防衛隊也於二○二五年一月，將該區船員綁架威脅等級由「中低」下調為「低」。

針對美國宣布退出，包括ReCAAP在內的多個國際組織，外界關注未來合作前景。ReCAAP表示，中心運作不會受到影響，自二○○六年成立以後即作為區域合作平台持續運作，即使美國於二○一四年才正式加入，也不影響既有機制的穩定性。

整體而言，儘管二○二五年麻六甲與新加坡海峽通報案件數創下新高，ReCAAP仍強調，透過強化執法與區域合作，已有效防止海上重大暴力事件發生，使這條關鍵國際航道整體維持安全與可通行狀態。