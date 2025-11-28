麻六甲首個「熱帶風暴」進入南海！最快明早成為「洛鞍」颱風

[Newtalk新聞] 原本位於麻六甲海峽的熱帶風暴，已經跨越馬來西亞進入南海南部，日本氣象廳認為最快在明(29)天上午，有機會成為第28號颱風「洛鞍」，對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這是史上首個在麻六甲海峽生成的熱帶風暴，能在如此低緯度發展依然極為罕見，預估未來會在東北移動過程中逐漸減弱。





日本氣象廳今天上午發布烈風警報(Gale Warning)，馬來西亞附近海面有一個熱帶性低氣壓生成，且強度預估持續增強，最快在明天上午就可能形成颱風，一旦生成將是今年第28號颱風「洛鞍」，未來將朝東北方前進。

對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原本位於麻六甲海峽的熱帶風暴(強度約為輕颱)「Senyar」，已經跨越馬來西亞進入南海南部，強度減弱為熱帶低壓，日本氣象廳認為有機會成為第28號颱風「洛鞍」，不過「洛鞍」即便成為颱風，發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中會逐漸減弱。





該粉專昨日就曾特別介紹，「Senyar」是首個位於馬來西亞半島，與印尼蘇門答臘之間的麻六甲生成的熱帶風暴(強度約為輕颱)，雖然不是全球最低緯度生成的紀錄，不過能在如此低緯度發展依然極為罕見，由於赤道附近的「科氏力」，就是「地轉偏向力」幾乎為零，無法讓吹進低氣壓的氣流產生偏折，也就難以讓低氣壓旋轉起來成為颱風，所以一般來說颱風很少在赤道附近形成。





而過去的低緯度案例包括2004年12月北印度洋的Agni(阿耆尼)，以及2001年12月在新加坡附近生成的「畫眉」。

