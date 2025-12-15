麻古「芋泥系列」回歸！新品限定登場，獨家「玉米圓」搶當冬季咀嚼系冠軍

這次新品的靈魂在於「金絨芝芝」，麻古把經典芝芝奶升級，加入現磨玉米汁，讓原本的奶香變得更溫暖，也多一層細緻的穀物甜韻，色澤是輕輕灑上一束陽光般的金亮。當這一層金色，遇上厚實芋泥與鮮奶，畫面跟味道都變得柔和又立體。另一個讓手搖迷眼睛一亮的明星，是麻古首度推出的「玉米圓」。以包心工法把玉米碎粒藏進粉圓裡，Q彈外層帶著玉米的清甜，越咀嚼越有驚喜，今年冬天的咀嚼系冠軍大概就是它了。

亮點1｜金絨芋泥鮮奶

綿密的大甲芋泥遇上加了玉米汁的金絨芝芝，奶香、芋香、玉米香會在口中慢慢展開。入口是芋泥的紮實，接著玉米的淡甜悄悄浮出，最後由鮮奶把所有風味收成一個滑順的結尾，喝起來帶著暖意，是那種冬天會想收藏的甜度。

廣告 廣告

亮點2｜金絨芋泥玉米圓

在金絨芋泥鮮奶的基礎上加入「玉米圓」，咬起來外Q內彈，帶玉米的自然香氣。粉圓本來就具備的黏韌，在玉米碎粒的補強下變得更有層次，喝起來不會過甜，是一款咀嚼控一定會淪陷的新品。

亮點3｜濃厚芋泥鮮奶

這是麻古的老朋友，也是粉絲每年冬天必喝的定心款。大甲芋頭蒸煮呈現自然香氣與細緻顆粒，搭配鮮奶後口感綿密柔滑、乾淨純粹。沒有華麗堆疊，卻完全抓住芋泥迷的心。

亮點4｜芋泥波波鮮奶2.0

延續濃厚芋泥鮮奶的黃金比例，再加入彈牙波波，從滑順升級到更飽口的層次。濃郁芋泥遇上波波的Q勁，喝起來像一杯會越喝越快樂的冬季甜點系鮮奶。

延伸閱讀：

【Threads上紅什麼】50嵐必喝TOP10！Rosé同款波霸紅茶拿鐵、內行人激推排行榜揭曉

「一沐日」必喝TOP10！人氣飲品榜單出爐，手搖控最愛不是「逮丸奶茶」

TEA TOP第一味「不滿意重做」承諾加碼續跑，粉角系列新品咀嚼控必喝

抹茶控尖叫！「日出茶太」靜岡抹茶升級回歸，必喝湯圓拿鐵、紫薯奶蓋

青山飲料菜單推薦網友都喝哪一款？杏仁色溫柔店裝，TOP 5必喝飲品一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 民生社區全新美感座標！髙 GAO Taipei：老字號起士蛋糕二代的新藝術實踐

● 高雄預約困難餐廳「鮨毅」，以七成熟食翻轉 Omakase 的刻板印象：鴨肝牛肝菌炊飯、靜岡白鰻打造屬於南方的季節餐桌