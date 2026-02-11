麻吉大哥傳買陶朱隱園！幣圈慘賠 鬆口5字回應

加密貨幣市場10日出現急跌走勢，以太坊在台灣時間下午3點跌破2000美元大關。根據鏈上分析平台Hyperbot監測，黃立成數小時內連續減持以太坊多單並清倉HYPE做多部位，單日虧損約12.16萬美元，折合新台幣約382.9萬元。

黃立成當天現身九把刀執導的年度大片《功夫》首映會，由於首映地點鄰近信義區話題豪宅「陶朱隱園」，媒體記者打趣詢問是否從對面旋轉大樓過來。黃立成先是順著提問開玩笑回應「嘿啦」，隨後改口自嘲「沒有啦，現在全身就剩一支而已」，逗樂全場所有人。對於投資狀況，他則表示「都好啦、都好啦」。

根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成4日被清算10次，新存入25萬枚USDC資金，虧到只剩下5.77萬枚USDC。累積虧損已超過2550萬美元，約合新台幣8億元。其資產從5000萬美元以上的高峰接近歸零。

據Hyperbot即時監測，黃立成從9日晚間持續盯盤到10日下午，期間幾乎沒有休息，持續測試開關倉策略。儘管遭遇市場跌勢，他仍維持「爆倉後秒速再開單」的強悍風格，在幣圈討論平台中維持極高熱度。

談及為何投資九把刀電影，黃立成收起玩笑表情，感性表示九把刀是「國片招牌」，能合作是榮幸。他透露原本《月老》之後就計畫拍《功夫》，但尊重導演決定先拍《請問，還有哪裡需要加強》。至於為何弟弟黃立行沒有參演，黃立成直言「他比較不好相處」，一語道破請不動弟弟的無奈。

