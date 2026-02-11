麻吉大哥傳買陶朱隱園！幣圈慘賠 鬆口5字回應
加密貨幣市場10日出現急跌走勢，以太坊在台灣時間下午3點跌破2000美元大關。根據鏈上分析平台Hyperbot監測，黃立成數小時內連續減持以太坊多單並清倉HYPE做多部位，單日虧損約12.16萬美元，折合新台幣約382.9萬元。
黃立成當天現身九把刀執導的年度大片《功夫》首映會，由於首映地點鄰近信義區話題豪宅「陶朱隱園」，媒體記者打趣詢問是否從對面旋轉大樓過來。黃立成先是順著提問開玩笑回應「嘿啦」，隨後改口自嘲「沒有啦，現在全身就剩一支而已」，逗樂全場所有人。對於投資狀況，他則表示「都好啦、都好啦」。
根據鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，黃立成4日被清算10次，新存入25萬枚USDC資金，虧到只剩下5.77萬枚USDC。累積虧損已超過2550萬美元，約合新台幣8億元。其資產從5000萬美元以上的高峰接近歸零。
據Hyperbot即時監測，黃立成從9日晚間持續盯盤到10日下午，期間幾乎沒有休息，持續測試開關倉策略。儘管遭遇市場跌勢，他仍維持「爆倉後秒速再開單」的強悍風格，在幣圈討論平台中維持極高熱度。
談及為何投資九把刀電影，黃立成收起玩笑表情，感性表示九把刀是「國片招牌」，能合作是榮幸。他透露原本《月老》之後就計畫拍《功夫》，但尊重導演決定先拍《請問，還有哪裡需要加強》。至於為何弟弟黃立行沒有參演，黃立成直言「他比較不好相處」，一語道破請不動弟弟的無奈。
更多品觀點報導
首檔涵蓋比特幣ETF的組合基金將問世 富邦投信6月開募
台灣大虛擬資產交易所TWEX開放全民使用 100元即可入手比特幣
其他人也在看
《深度安靜》正式預告曝光！林依晨陷情緒危機 張孝全崩潰追問：是我的問題嗎？
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導由沈可尚執導的電影《深度安靜》（DEEPQUIETROOM）將於3月20日全台上映，今（11）日釋出正式預告，預告一開場，林依晨飾演...
違建掉落影響公安 北市建管處：最高罰30萬 (圖)
台北市建築管理工程處表示，市民在進行年前大掃除或房屋修繕時，應一併檢視自家違建構造物的安全；違建掉落而影響公共安全，依建築法可處以新台幣6萬元以上、30萬元以下之罰鍰。圖為民眾住家違建拆除前後比較。
李洋出席運彩公益形象影片記者會 (圖)
運動部長李洋（圖）10日出席「2026運動彩券公益形象影片」發布記者會，他在致詞時提到，支持運動不一定要站上場內，也可以在電視前看比賽替選手加油，甚至以合法方式參與運動彩券。
北醫創齡機構啟用 助長者重拾生活能力
長照3.0今（2026）年正式啟動，逐步轉型為預防失能的整合照護模式。台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今（11）日開幕，北醫創齡機構主任陳素珍指出，機構目前可收容60名長者，並有4個夜宿床位。第一階段先開放30個名額，目前收托個案數已達到26人，夜宿床位則預計在下半年啟用。
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
【馬上發財】廣達林百里喊「未來3年迎AI大爆發」！一文看電子五哥2026年展望
2026年迎接金馬年到來！隨著雲端服務供應商上修資本支出、AI應用擴增，商機百花齊放，「電子五哥」廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）與英業達（2356）等代工大廠全力衝刺，均看好AI將為公司迎來高成長，廣達董事長林百里更自信喊出「未來3年迎來AI大爆發」。《Yahoo股市》盤點電子五哥2026年最新營運展望，同看AI能否帶動企業動能，為台股再創高峰。
超驚悚畫面！中國單板滑雪五朝女將臉部重摔冰面！翻滾後失去意識送醫
體育中心／季芸報導2026米蘭冬奧賽場上發生了相當驚悚的意外事件！中國冬奧五朝女將、33歲的劉佳宇，在11日出戰單板滑雪女子U型場地技巧預賽時，因為滑板卡到賽道不小心從半空中落地重摔，當場臉部直接重擊冰面，接著翻滾後倒地失去意識，嚇壞了現場觀眾。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
維生素C是蘋果20倍！棗子「1吃法」最護腎 吃錯像吞厚片吐司
棗子富含維生素C，含量是蘋果的10至20倍，被譽為「美容師與免疫保鑣」。然而，營養師曾建銘表示，過量食用棗子可能導致脹氣。對於腎臟病患，建議每日上限2小顆並切塊食用；容易脹氣或腸躁症患者應避免空腹吃並細嚼慢嚥。糖尿病患者則建議1大顆或2小顆，並作為餐間點心，切勿飯後立即食用。