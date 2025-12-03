麻吉大哥再戰幣圈！高槓桿押「幸運數字」引關注

娛樂中心／李筱舲報導



麻吉大哥黃立成，近年淡出演藝圈，轉而投入加密貨幣市場，被幣圈人士稱為「幣圈傳奇」。隨著2025年下半年加密貨幣市場劇烈震盪，麻吉大哥的投資歷經多次爆倉，虧損金額相當驚人。而昨（2）日加密貨幣大反彈，以太幣強勢拉升，黃立成再次入場押注。他在凌晨打破沉默發文，引發外界關注。同時，他一再使用的神秘數字，也被鏈上分析者發現。

2025年下半年加密貨幣市場劇烈震盪，黃立成的投資也經歷多次爆倉，造成巨額虧損。（圖／翻攝自Ｘ ＠machibigbrother）

知名鏈上帳號「EyeOnChain」於深夜在社群X上發文透露，黃立成在1日才剛承受2128萬美元（約新台幣6.6億元）的巨額虧損，隔天立即開出新的多單。他先用25倍槓桿買了4588.88單位的「以太幣」，再用10倍槓桿買下相同單位的「HYPE 幣」。EyeOnChain推測，「4588.88」可能是黃立成的下單的幸運數字。目前，黃立成持有的兩筆倉位下注金額已達1475萬美元（約新台幣 4.6 億元）。

知名鏈上帳號「EyeOnChain」於社群X上發文指出，黃立成在2日用「4588.88」單位同時下單以太幣和HYPE幣，目前總持有下注金額已達1475萬美元（圖／翻攝自Ｘ ＠EyeOnChain）

黃立成也在凌晨發文寫道：「故事仍在繼續。」似乎暗示他並未因先前的虧損退縮，而是準備在市場中延續這場高風險的對決。對此，EyeOnChain也表示：「只要鏈上出現『4588.8888』這串數字，就代表Machi Big Brother（黃立成社群X帳號名稱）已經完全進入狀態，準備把槓桿交易當成信仰一樣全力開賭。」

而黃立成也在凌晨在X平台上表示：「故事仍在繼續。」，似乎暗指自己將在市場中繼續這場高風險的對決。（圖／翻攝自Ｘ ＠machibigbrother）













《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

