麻吉大哥又爆了！比特幣閃崩 讓他資產208萬美元只剩36萬
加密貨幣市場1日早盤出現劇烈震盪，根據《彭博》彙整報價顯示，比特幣早盤內急挫4.3%，跌破8萬8000美元大關，以太幣（ETH）也下跌6%，失守2900美元關卡。近年轉戰虛擬貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成成為這波下跌的受災戶，以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並遭清算。
硬塞（INSIDE）網路趨勢觀察創辦人蕭上農在臉書發文表示，黃立成前幾天充值的100萬美元資金，之前一度增值到208萬美元，但受到這波下跌影響，目前剩下36萬美元。蕭上農同時也是全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人。
事實上，這並非黃立成首次遭遇清算危機。區塊鏈數據平台Lookonchain上月22日揭露資料，黃立成標記為「Machi」的加密帳戶被強制結算，資產幾乎化為烏有，累積虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），帳面只剩下1.5萬美元（約新台幣50萬元）。
黃立成的資產縮水其實早有徵兆。11月初就傳出他因幣值狂瀉而面臨千萬美元的債務壓力，淨值從10個月的高峰一路俯衝。光是11月，他在去中心化交易所Hyperliquid就被清算超過71次，這項驚人的紀錄讓他被幣圈戲稱為「清算王」或「勇者」。此次比特幣閃崩再度讓他的帳戶遭遇清算，損失持續擴大。
