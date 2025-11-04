麻吉大哥又爆倉！ 2加密貨幣遭強制清算 帳戶只剩460萬





「麻吉大哥」黃立成近年投入加密貨幣市場，今年6月靠HYPE幣獲利650萬美元（約2億台幣），被譽為「幣圈傳奇」。不過經歷10月中的史上最大爆倉，短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣170億元），想不到近日又有虛擬幣遭到強制清算，現在帳戶淨值一路下降到僅剩14.9萬美元（約新台幣460萬元）。

根據《ZOMBIT》報導，麻吉大哥的以太幣與 HYPE多單於昨（3）日中午再次遭到部分清算，導致其實現了13.5萬美元的虧損。而在強平前後，麻吉大哥還主動平倉了約3.3萬顆 HYPE多單，實現10.8萬美元的虧損。過去一週下來，麻吉大哥的帳戶淨值從190萬美元一路虧損至僅剩14.9萬美元。

不過，麻吉大哥從「幣圈傳奇」變成「爆倉代表」，也沒有澆熄網友討論的熱情，「看了麻吉大哥後的投資倉位後，虧損的我笑了出來」、「Uncle又沒了」、「有輸過，沒怕過」、「麻吉大哥還是很厲害的」、「我都開始懷疑他另外有小帳對沖了」、「大哥就是大哥，幣圈我只服他」。

