麻吉大哥口袋有多深？ 財經網紅揭秘：靠「1眼光+3訣竅」發家致富





虛擬幣圈名人「麻吉大哥」黃立成，持有約價值3636萬美元（約11.3億新台幣）投資的以太幣，怎料以太幣連續下挫，導致黃立成遭強制平倉，根據加密貨幣追蹤平台「Hyperbot」的數據顯示，他近一週的虧損金額高達310萬美元（約新台幣1億元）。而不禁令許多人好奇，黃立成從爆紅到現在究竟賺了多少？對此，財經網紅John（林睿閎）日前就整理出黃立成從過去當藝人爆紅到當老闆賺錢，最後在加密貨幣「叱吒風雲」的故事。

John在IG上分享，黃立成在2歲時便與家人搬到美國生活，後來跟著弟弟回到台灣，並在1992年組成「LA Boys」團體，瞬間在亞洲走紅，靠著接拍電影和廣告短短幾年便賺入上千萬元，同時黃立成也被譽為「台灣嘻哈教父」，那時候黃立成首次理解「流量」的力量。

John指出，2013是黃立成人生巔峰的起點，憑藉著敏銳的商業嗅覺，他在2015年創立「17直播」，平台透過美女與擦邊直播迅速走紅，一度登上美國App Store排行第1名。那時候黃立成接受媒體訪問時還放話「要把Facebook和Instagram打趴」，後來交友軟體拍拖入股10億，音樂平台KKBOX也投資12億，使17直播估值飆升，黃立成手中股份翻了好幾倍，正式踏進上流圈。他也在那時真正理解什麼叫「估值」。

2017年，麻吉大哥搭上虛擬貨幣熱潮，推出結合交友功能與加密貨幣挖礦的APP，衍生出的「密銀幣」上架幣安交易所第一天就暴漲，黃立成的身價也跟著暴漲數十億，從此他領悟到「流量+老闆+估值」三者的巨大力量。雖然後來「密銀幣」下市，但黃立成身價已來到數十億，他更深入加密貨幣市場、發行NFT，經營知名成人平台「Swag」等。

John提到，黃立成的錢已經多到不知道該怎麼花，於是他開始投資加密貨幣。今年靠著HYPE大賺2億台幣，但10月開始加密貨幣大跌，導致黃立成多次暴倉慘賠，幣圈圈內人粗估他至少倒賠4億，因此黃立成也被笑稱「麻吉大割」。不過John表示，雖然Uncle（黃立成）的身價不只如此，但這些損失不是「笑一笑就過去」，他是否能創造下一段傳奇，才是外界關注的焦點。

