麻吉大哥喊「有趣」下秒玩崩！加密貨幣「遭完全清算」血賠數字出爐

「L.A. Boyz」成員、現嘻哈樂團Machi團長黃立成，近年已經從螢光幕前神隱，鮮少有近況流出的他，最近卻因為於加密貨幣市場遭遇大崩盤，血虧上億的現實遭遇備受外界討論，才在生日祝福大眾「Uncle希望你們健康又好野」的他，如今遭到「強制平倉」，這場加密貨幣投資的激烈震盪塵埃落定「虧損數字」也曝光。





「麻吉大哥」黃立成在區塊鏈市場活躍，常因大額交易動向成為圈內焦點，沒想到近期行情急遽反轉，他的投資部位也遭到重創，區塊鏈監測機構Lookonchain今（21）日公布最新鏈上數據，指出標記為黃立成的Machi帳戶已遭到「完全清算」，累積虧損高達2023萬美元（約新台幣6.58億），震驚整個加密社群。

根據Lookonchain公布的鏈上交易紀錄顯示，Machi（@machibigbrother）帳戶近來在市場劇烈波動下，陸續被強制平倉，各項槓桿部位大崩潰，原本龐大投資在連續清算後所剩無幾，截至今日該帳戶餘額僅剩下15538美元（約新台幣50萬），與數千萬美元的累積虧損呈現劇烈反差。

（圖／民視新聞資料照）

這場加密貨幣「血洗事件」早在兩週以前就吹響前奏，本月10日市場便陸續傳出黃立成因幣價暴跌，帳戶負債已攀升至1516萬美元（約新台幣4.6億），當時他的帳戶淨值也在短短一個月內，從190萬美元急墜貼地，如今最新數據證實，損失規模不僅沒有止血，反而持續擴大，最終導致帳戶走向「完全清算」最後結局，雖然過去黃立成面對崩盤，先是表示：「Was fun while it lasted（過程很有趣）。」，又跳出來分享自己持續投入的大膽3心法，「逢低就買（Buy the fucking dip）」、「市場血流成河時進場（Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours）」、「買進那些真正創造價值的人或公司（Buy the builders.）」，卻沒能拉回這血崩慘案，許多網友都好奇黃立成目前狀態，不過黃立成尚未透過社群公開回應。

