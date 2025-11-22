麻吉大哥慘賠6.5億！黃立成加密帳戶被「完全清算」只剩50萬

（記者周德瑄／綜合報導）加密貨幣市場近期劇烈震盪，投資人黃立成的部位遭受重創。根據區塊鏈分析機構 Lookonchain 公布的最新鏈上監測結果顯示，他在去中心化交易所 Hyperliquid 上多次被強制平倉後，整體帳戶已遭完全清算，累積虧損高2023萬美元，折合新台幣約6.58億元，帳戶餘額僅剩1.5萬美元左右，與過往的巨額投入形成鮮明對比。

圖／黃立成連環被清算71 次，帳戶最終僅剩1.5萬美元可動用。（翻攝黃立成臉書）

事實上，這波連環爆倉並非毫無預兆。早在11月上旬，就傳出他因市場急跌而背負高額債務，帳戶淨值在短短一個月內從190萬美元一路向下探底。期間他在 Hyperliquid 上被清算超過七十次，仍然持續加碼，以高槓桿重押以太幣，展現對市場反彈的高度信心。然而多次補倉仍無法抵擋行情走弱，讓虧損不斷擴大。

根據 Lookonchain 的追蹤，黃立成自十月中旬以來陸續匯入約696萬美元，近期又追加11.5萬美元，但最終仍全數折損。分析機構並在社群平台上提出疑問，直言他在連環虧損下仍然持續投入，顯示其對加密市場的看多信念極強。整體狀況顯示，這場投資失利規模遠超先前預估，並以完全清算收場。

