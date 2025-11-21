麻吉大哥毀了！黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」 血崩慘賠6.5億

財經中心／綜合報導

「麻吉大哥」黃立成近年淡入演藝圈，並轉戰加密貨幣市場，更在今年6月靠HYPE幣獲利650萬美元(約1.95億台幣)，被譽為「幣圈傳奇」。不過先前卻傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣17億元）。區塊鏈分析機構 Lookonchain今（21日）發布最新數據，顯示黃立成加密貨幣帳戶遭「完全清算」，全部損失高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。

黃立成近年轉戰加密貨幣市場，先前傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣17億元）。（圖／資料照）

Lookonchain今在社群X上公布黃立成帳戶的最新狀況，指出「黃立成到底有多少錢可以揮霍？他剛剛又往 Hyperliquid 充值了11.5萬美元（約新台幣361.4萬元）繼續做多以太幣。自10月11日市場崩盤以來，他已經向 Hyperliquid 交易所轉入了 696 萬美元（約新台幣2.18億元），幾乎全部虧光，總損失超過2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。」截至今日，黃立成的帳戶餘額僅剩下15,538美元（約新台幣50 萬元）。

黃立成加密貨幣帳戶遭「完全清算」，全部損失高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。（圖／翻攝自Lookonchain X）

面對美國總統川普關稅政策的影響，加密幣價劇烈波動，黃立成先前在X發文: 「Was fun while it lasted.(過程很有趣)」隨後，又引用金融金句「Buy the fucking dip（逢低大買）」、「Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours（在市場血流成河之時就該進場；尤其流的是你和我的血時）」、「Buy the builders（買進那些真正在打造未來、創造新事物價值的人或公司）」，似乎在為自己勉勵。







