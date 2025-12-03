麻吉大哥沒有輸！黃立成爆虧6.6億仍加碼 網抓「神秘密碼」瘋猜

記者林汝珊／台北報導

本月1日亞洲早盤，加密貨幣市場再度出現劇烈震盪，美籍台裔歌手、L.A. Boyz 成員黃立成（麻吉大哥）投資的以太幣一度重挫超過 7%，引發市場關注。他事後也透過社群平台發聲。

今天（3日）凌晨，黃立成在 X 上僅留下一句耐人尋味的短文：「故事仍在繼續。」引來大批粉絲與網友留言力挺，形容他就像《七龍珠》角色般屢敗屢戰、總能再次站起。

根據平台數據顯示，他使用的帳號「machibigbrother」在遭到清算後，又再度追加 249 萬 8,000 美元（約新台幣 7,846 萬元）進多頭倉位，累計損失則達 2,128 萬美元（約新台幣 6.6 億元）。網友也發現黃立成近期的兩筆交易都出現相同的「4588.8888」數字，立刻成為熱議焦點，更有人打趣喊這可能是他的「幸運密碼」。

