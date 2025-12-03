麻吉大哥狂賭4.6億！黃立成神秘幸運碼曝光 再戰加密貨幣

加密貨幣市場12月1日在亞洲早盤交易時段再度上演大跳水，比特幣暴跌超過6%，一度跌破8萬6000美元關卡，創下自3月以來最大單日跌幅。以太幣同樣暴跌超過7%。區塊鏈分析機構Lookonchain在X平台發文表示，美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成帳號「machibigbrother」再度被清算，總計損失2128萬美元，約合新台幣6.6億元。

然而，黃立成並未就此退出市場。在帳戶遭完全清算後，他隨即存入249萬8000美元，約7846萬台幣，作為新的保證金。12月2日加密貨幣市場強勢反彈，以太幣漲幅明顯，單日大漲7%。

專門追蹤加密貨幣大戶動向的EyeOnChain發現，黃立成近日再度於去中心化永續合約平台Hyperliquid建立高槓桿倉位。過去22小時內，黃立成多次分批加碼ETH多單，累積至4588.88枚ETH多單，使用25倍槓桿。

該倉位進場價為2841.82美元，清算價2776.44美元，浮動獲利一度突破19.8萬美元。值得注意的是，黃立成開設的兩筆部位都出現「4588.8888」這串數字。他另外開出4588.88 HYPE多單，槓桿10倍，進場價32.4069美元，清算價21.0465美元。

分析師猜測這串數字或許是黃立成的幸運碼。EyeOnChain深夜以「他又回到賭桌了」形容黃立成的操作。根據EyeOnChain推算顯示，黃立成當前總曝險金額約1475萬美元，折合新台幣約4.6億元，其中以太幣部位占超過1325萬美元。黃立成12月3日凌晨在X平台更新貼文，僅留下「故事仍在繼續」五字，延續他11月底的貼文標題。這則簡短貼文引起網友熱烈討論，有人大讚他「像七龍珠角色一樣韌性驚人、不斷復活」，也有網友佩服其屢敗屢戰的精神。

