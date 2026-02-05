麻吉大哥直直瓏！Uncle口袋還很深 黃立成再砸791萬拚翻身

財經中心／李宜樺報導

幣圈震盪引發大血洗，演藝圈「大哥」也難逃被割韭菜的命運？藝人「麻吉大哥」黃立成近年將重心轉向虛擬貨幣與NFT市場，操作風格一向大膽。然而，根據最新鏈上數據顯示，黃立成近期在幣圈的操作慘不忍睹，累計清算次數竟已高達262次，帳戶資金甚至一度萎縮到僅剩新台幣百萬元，引發市場高度關注。

黃立成爆倉262次 依舊不放棄

鏈上分析團隊Lookonchain於 5 日凌晨釋出驚人數據，揭露黃立成在這一波市場寒冬中傷痕累累。即便遭遇了262次的強制清算，黃立成似乎完全沒有要「止損」的意思，反而選擇在市場恐慌之際，再度重倉出擊。數據顯示，他再度投入24萬9950枚USDC（約新台幣791萬元），持續加碼以太坊（ETH）與HYPE幣。這番剛強的意志力，讓監測團隊都忍不住在社群平台上驚呼：「Machi still hasn’t given up！（麻吉大哥依舊沒有放棄！）」

麻吉大哥戶頭一度慘剩2萬美金

回顧這場幣圈慘案，黃立成的資產波動幅度令人咋舌。日前他曾創下在短短6小時內，連續遭到強制清算14次的驚人紀錄，當時帳戶餘額一度僅剩下2萬815美元，換算成台幣約65.7萬元。對比他過去在演藝圈與商業投資的雄厚身家，這筆錢簡直是「零頭」。不過，黃立成隨即展現出不服輸的賭徒性格，目前他仍持有約1000枚以太坊，市值約新台幣6100萬元，以及市值約852萬台幣的HYPE幣，試圖在低點布局，換取未來翻倍的機會。

幣圈寒冬 比特幣跌破8萬

事實上，黃立成的慘況只是幣圈近期大地震的縮影。1月31日晚間，幣王比特幣（BTC）自晚間10點後一路狂瀉，正式跌破8萬美元大關，5日還一度跌到70118.01美元，市場恐慌情緒瞬間爆棚。隨著比特幣失守，多數主流代幣同步重挫，引發高槓桿投資者的爆倉潮。在多頭哀鴻遍野之際，黃立成這種「越跌越買」的逆勢操作，究竟是看好後市的精準布局，還是不甘輸錢的亡命豪賭？全幣圈都在看這位「麻吉大哥」能否逆轉勝。

廣告 廣告

黃立成近年重押虛擬貨幣市場，帳戶累計遭清算262次仍選擇持續加碼，操作風格引發幣圈高度關注。加密貨幣市場近期劇烈震盪，爆倉潮頻傳，黃立成在高風險環境下逆勢加碼，被視為極具爭議的投資案例。（圖／AI製圖）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

收盤／台股收黑488點！台積電重挫20元 中小股同步殺聲隆隆

經濟部年終記者會 人均GDP衝破「這數字」

瘋傳日本量產三奈米？ 台積電回應了！

宇智網通完成審議 同意光寶科54元收購100%股權！

