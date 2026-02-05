麻吉大哥被清算262次還沒完！ 他再豪砸791萬台幣進場等翻身

麻吉大哥被清算262次沒放棄，再豪砸791萬台幣。（資料圖／羅永銘攝）

「麻吉大哥」黃立成近年投身影視投資、直播與加密貨幣市場，上個月才罕見現身台北電影院，為即將上映的電影站台宣傳，然而，近期不斷傳出他投資慘虧的消息，不僅被強制清算高達200多次，幾天前的帳戶餘額更僅剩2萬815美元（約新台幣65.7萬元），但他依舊不放棄、繼續挹注資金。

鏈上分析團隊Lookonchain在台灣時間5日凌晨指出，黃立成遭清算已累積262次，但他又再度投下24萬9950枚USDC（約新台幣791萬元），繼續充值以太坊和HYPE幣，讓監測團隊不禁驚呼：「Machi still hasn't given up!（麻吉大哥依舊沒有放棄）」

而觀察他的倉位，目前尚有1000枚以太坊，即時價格為1933.21美元（約新台幣6.1萬元），以及2.6萬枚HYPE幣，即時價格為26.93美元（約新台幣852元）。不過，黃立成先前在6小時內「被清算14次」，且帳戶餘額僅剩2萬815美元，不免引來網友好奇，「他那源源不絕的錢是從哪裡來的」、「這份熱愛就在這裡。請尊重這份愛」、「想像一下和他進行反向交易，能贏262場」。

據了解，加密貨幣市場1月31日晚間出現劇烈震盪，比特幣價格自晚間10點後一路走低，正式跌破8萬美元（約新台幣253萬元）整數關卡，引爆市場恐慌性賣壓，多數主流加密貨幣同步重挫，市場短時間內湧現大量爆倉情況。至於2月的市場狀態，有人分析會持續低靡，若想加入投資行列，不建議大額投入，仍須小心謹慎。

