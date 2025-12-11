麻吉大哥輸到美丁美當！黃立成週虧1億台幣 現浮虧仍達53萬美元

財經中心／李宜樺報導

麻吉大哥的加密貨幣帳戶在Hyperbot上顯示近一週虧損逾310萬美元，浮虧仍超過50萬美元。（圖／翻攝自hyperbot網站）

幣圈知名投資人「麻吉大哥」（Machi Big Brother，黃立成）再度登上熱搜。根據加密貨幣追蹤平台《Hyperbot》最新數據顯示（截至12月11日早上10點50分），他的交易帳戶「0x020c...5872」近一週虧損金額高達 310萬美元（約新台幣1億元），目前帳上浮虧仍約 53萬美元，帳面報酬率為負 37.5%，再度陷入「輸到美丁美當」的局面。

麻吉大哥全倉滿槓桿 浮虧50萬美元再引熱議

截圖顯示，麻吉大哥的帳戶總值約為 83.9萬美元，持倉總金額則高達 3,566萬美元，槓桿比率超過 42倍，保證金使用率高達 169.89%，顯示他處於高風險滿倉狀態。



目前他所有資金都壓在永續合約（Perpetual）上，方向為全多單（Long 100%），未留任何現貨。外界推測，該部位應與 以太幣（ETH）期貨合約相關，顯示他近期可能在ETH短線震盪中受創。

一週狂虧310萬美元 勝率僅兩成

根據系統統計，麻吉大哥過去7天僅完成5筆交易，其中勝率僅 20%，最大回撤高達 87.64%，近乎「九死一生」。這樣的數據顯示，即便他曾多次靠逆勢單扭轉戰局，但近期行情波動劇烈，仍難敵高槓桿反噬。幣圈社群也掀起討論，不少網友戲稱「Machi又all in爆倉模式開啟」，也有人替他擔心：「這波再輸，連信仰都快被打光」。

麻吉大哥黃立成面對以太幣高槓桿交易慘虧再度陷入浮虧風暴，他的帳戶追蹤畫面也在網路瘋傳。（圖／三立新聞網）

玩以太幣永續合約 高槓桿操作風險大

從交易地址開頭「0x」可確認該錢包屬以太坊鏈，Hyperbot監控的主要是 去中心化合約平台（如Hyperliquid、dYdX）。這意味他持續以ETH永續合約為主操作，以高倍槓桿放大倉位變化。若以目前虧損幅度推算，市場只要再下跌約3%，他的部位可能遭系統強制平倉。

高風險操作再敲警鐘 投資人提醒「別學」

專家指出，高槓桿交易雖能放大利潤，但同樣放大虧損風險。根據資料，他的「可提取餘額」為零，代表保證金幾乎用盡。若未及時補倉或減碼，極可能面臨「一夕歸零」的危險。儘管麻吉大哥過去也多次在幣圈大起大落，但這次再度虧損50萬美元，仍讓外界驚呼：「這位幣圈傳奇，又在上演一場真實的風險教育秀。」

