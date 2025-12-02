麻吉大哥黃立成名言再起！6500萬獲利蒸發 總虧損衝破6.6億成「韭菜傳奇」

黃立成已成台灣幣圈傳奇，遭清算71次損失累計達6.6億元。翻攝黃立成 Jeffrey Huang臉書

加密貨幣市場於昨（1日）突發劇烈震盪，主流幣種如比特幣（BTC）及以太幣（ETH）大幅跳水，單日跌幅一度超過5%，導致市場出現大規模的強制平倉（清算）潮。在這波閃崩中，藝人「麻吉大哥」黃立成，再度成為市場焦點。據悉，他先前以太幣多頭部位曾從本金增值至高達208萬美元（約新台幣6536萬元），但在這波暴跌中獲利不僅瞬間回吐，最終帳戶價值僅剩下約36萬美元（約新台幣1131萬元）。而黃立成也曾在臉書貼文上寫著：「全世界英雄聯盟有超過七千萬名玩家，只有我，從來沒有按過投降鈕！」果然膽識非一般人！

黃立成持倉遭強平損失慘重 網友戲稱「幣圈反指標」

根據彭博社報導，比特幣在亞洲早盤一度跌破8.7萬美元，跌幅超過5.1%；以太幣也重挫逾5%，最低失守2900美元關卡。狗狗幣（DOGE）、艾達幣（ADA）等熱門幣種亦同步大跌，市場情緒急凍。

廣告 廣告

區塊鏈監測平台Lookonchain公開資料指出，黃立成旗下標記為「Machi」的錢包在此次暴跌中再度被大規模強制平倉。他原持有的3300枚ETH（原價值約940萬美元）遭清算後，倉位價值大幅縮水至2831.58美元。

全台最大食譜平台「iCook愛料理」創辦人也貼文證實，黃立成先前投入的100萬美元曾滾動至208萬美元，未料經過這次閃崩，帳戶淨值僅剩約36萬美元。

黃立成10月跟弟弟黃立行到美國度假、看NBA球賽。翻攝IG＠machibigbrothe

存入逾7800萬元救倉 總虧損已達6.6億元

這波慘況並未讓黃立成卻步。區塊鏈分析機構Lookonchain今（1日）凌晨在X（前推特）發文指出，黃立成的帳號「machibigbrother」再度被清算後，他隨即存入249萬8000美元（折合新台幣約7846萬元）來增加多頭帳號的部位。

不過，根據該機構統計，黃立成在加密貨幣市場上目前的總虧損已累積至2128萬美元，折合新台幣約6.6億元。他光是11月在Hyperliquid已經被清算71次，居協議上被清算冠軍，當時他發文自己在電影《殺手歐陽盆栽》中即興的經典名言：「Uncle你村幾枝懶X啊，補三小？」自嘲，現網友也打趣「Uncle到底村幾枝懶X啊？」



回到原文

更多鏡報報導

專訪／確診肺腺癌4期悟出放鬆哲學！柯煒林《大濛》撞牆又重生 揭方郁婷天才封號背後血汗

多人運動後遭隱形封殺 羅志祥睽違6年將重返中國開唱

專訪／柯煒林險遭換角！陳玉勳揭《大濛》棄用台灣演員內幕 連鳥叫聲都有學問