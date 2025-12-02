「麻吉大哥」又遭清算！ 黃立成慘賠6.6億 網嘆：村幾枝懶x





12月第一個交易日比特幣暴跌超過6%，一度跌破8萬6000美元關卡，創下自3月以來最大單日跌幅，而藝人「麻吉大哥」黃立成又慘遭清算，他所投資的以太幣暴跌超過7%，令部分網友笑稱黃立成又再度「村幾枝懶x」了。

區塊鏈分析機構 Lookonchain在1日凌晨於X發文表示，由於市場下跌，黃立成帳號「machibigbrother」再度被清算，不過他又存入249.8萬美元（折合新台幣約7846萬元）繼續增加多頭帳號，根據統計，黃立成目前持倉736萬美元（約2.31億台幣），總共損失2128萬美元（約6.6億台幣）。

（封面圖／東森新聞）

