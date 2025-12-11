麻吉大哥「錢虧不完」的祕密曝！黃立成靠1眼光發家致富 3大訣竅首公開

財經中心／王文承報導

幣圈知名投資人麻吉大哥（黃立成）再度成為焦點。根據加密貨幣追蹤平台《Hyperbot》數據顯示，他近一週的虧損金額高達310萬美元（約新台幣1億元），目前帳上仍有約53萬美元的浮虧。不過，許多人好奇黃立成從爆紅到現在賺的資產究竟有多少？對此，財經網紅John整理出黃立成從爆紅到賺得盆滿缽滿，再到在加密貨幣市場虧到麻痺的故事。

黃立成錢虧不完的祕密曝 3大訣竅首公開



John在社群平台《IG》貼出一段介紹黃立成如何賺錢的內容。他表示，黃立成2歲時搬到美國加州生活，全家只會講台語，加上他本身不愛念書，後來就跟著弟弟黃立行回台灣，並在1992年組成「LA Boys」，參加台式舞燈獎的流行熱舞比賽，把美國嘻哈舞蹈帶回台灣，是第一人，瞬間成為亞洲最火紅的團體，也因此被譽為「台灣嘻哈教父」。

John指出，LA Boys不僅發行唱片，也接拍電影與廣告，短短幾年間便賺進上千萬元。那時黃立成才首次真正理解「流量」的力量。眼光精準的他創立「麻吉娛樂公司」，擔任音樂製作人，培養藝人，甚至大手筆打造潮牌服飾與夜店，當時夜店包廂一位難求。不過，他在賺進大量金錢的同時，也賠上許多，對他而言那是最痛苦的時期，也讓他深刻體會當老闆的艱辛。

2013年是黃立成人生巔峰的起點。他迷上英雄聯盟（LOL），憑著敏銳的商業嗅覺，看準遊戲直播未來可能演變成聊天直播並賺錢，因此在2015年創辦「17直播」。平台以美女與擦邊直播迅速走紅，瞬間成為亞洲最大直播平台，甚至一度登上美國App Store排行第1名。當時黃立成接受媒體訪問時用台語放話，要把Facebook和Instagram「打趴」。後來交友軟體拍拖入股10億，音樂平台KKBOX也投資12億，使 17直播估值飆升，黃立成手中股份翻了好幾倍，正式踏進上流圈。他也在那時真正理解什麼叫「估值」。

2017年，全世界瘋狂挖礦，黃立成再次搭上浪潮，踏入億人生。他推出結合交友功能與加密貨幣挖礦的APP，衍生出「密銀幣」。密銀幣上架幣安交易所第一天就暴漲數倍，從「垃圾變黃金」，黃立成身價也跟著暴漲數十億。他由此領悟到「流量、老闆、估值（懂得計算現金流）」三者加乘的巨大力量。

儘管密銀幣後來下市，但他已靠著致富密碼站穩身價數十億。他開始更深入加密貨幣市場，發行NFT，甚至拋售高達60億元台幣的NFT，就連知名成人平台「Swag」也由他操刀。

然而眾所皆知，黃立成的錢多到不知道該怎麼花，他便在幣圈尋求刺激。今年（2025年），他靠著HYPE賺進2億台幣，但從10月開始加密貨幣大跌，他陸續爆倉數次。11月再次入金後又爆倉。幣圈有人粗略計算，他這波從加密貨幣賺來的13億，最後倒賠4億回去，等於從高點回檔約17億，從此黃立成後來被稱為「麻吉大割」

John表示，Uncle（黃立成）的身價當然不只如此，但這些損失絕對不是「笑一笑就能過去」的數字。如今53歲的他，能否再創下一段傳奇，這也成為外界關注的焦點。

