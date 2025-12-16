麻吉大哥2個月遭清算次數曝光！7.1億秒蒸發 黃立成帳戶餘額驚呆眾人

財經中心／王文承報導

藝人、L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成，近期在加密貨幣市場接連遭遇重創，成為幣圈高度關注的話題人物。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測數據，自今年10月中旬以來，黃立成已遭清算多達200次，累計虧損金額高達2288萬美元（約新台幣 7.1 億元），數字相當驚人。

黃立成清算次數曝光 帳戶餘額驚呆眾人



Lookonchain今（16）日於社群平台《X》（前稱 Twitter）發文指出，黃立成可說是名副其實的「清算冠軍」。自10月11日市場劇烈波動以來，因操作失利頻頻被強制平倉，清算次數已突破200次，累積損失超過2288萬美元，目前帳戶餘額僅剩53178美元（約新台幣166.7萬元）。

消息曝光後，引發網友熱議，不少人以半調侃方式留言表示，「兩百次清算、兩千多萬美金的虧損，這哥們真的猛，我都不好意思說自己虧了」、「他現在還是比我們這些窮光蛋有錢」、「他玩的是另一個等級的遊戲」、「應該有人伸出援手，幫他戒掉賭癮」、「根本是在進行一場清算馬拉松」。

另一方面，加密貨幣市場今日也受到宏觀經濟因素影響出現回檔，比特幣與以太幣雙雙跌破關鍵支撐位。比特幣（BTC）下跌約 3.5%，失守42,000美元整數關卡，暫報41,350美元；以太幣（ETH）亦同步下挫約4%，於2150美元附近震盪整理。

專家指出，高槓桿交易雖能放大利潤，但同樣放大虧損風險。若未及時補倉或減碼，極可能面臨「一夕歸零」的危險。儘管麻吉大哥過去也多次在幣圈大起大落，仍讓外界驚呼：「這位幣圈傳奇，又在上演一場真實的風險教育秀。」

