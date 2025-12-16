麻吉大哥2個月遭「清算200次」 損失逾7.1億 帳戶慘見底





美籍台裔男歌手、嘻哈團體L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，近日因重押加密貨幣市場接連爆倉，成為幣圈高度關注的人物。根據區塊鏈鏈上分析團隊 Lookonchain最新監測數據顯示，自今年10月中旬以來，黃立成在加密貨幣交易中已遭清算多達200次，累計損失超過2288萬美元（約合新台幣7.2億元）。

Lookonchain於16日在社群平台X發文指出，帳號Machi（@machibigbrother）「名副其實是清算冠軍（liquidation champion）」，光是近期就再度被清算10次。自10月11日市場大幅下跌（market crash）以來，其帳戶資產快速縮水，最新數據顯示，帳戶餘額僅剩5萬3178美元（約新台幣166.7萬元），與過往高調投資形象形成強烈對比。

所謂「清算」，是指投資人使用高槓桿進行保證金交易（margin trading），當市場價格劇烈波動、保證金不足時，交易平台會強制平倉，導致資金瞬間歸零或大幅縮水。黃立成長期活躍於加密貨幣市場，過去曾因投資非同質化代幣（NFT, Non-Fungible Token）與虛擬資產獲利而聲名大噪，如今卻在高度波動的行情下遭遇重挫。

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人戲稱他是「保證金追繳排行榜之王」、「清算之王」、「他現在簡直就是在進行一場清算馬拉松」、「爆倉界傳奇人物」，也有人感嘆市場殘酷，直言「這已經不是投資，是賭博」、「應該有人伸出援手，幫助這個男人戒除賭癮」。

但也有人認為他根本不在乎「他靠推薦賺了那麼多錢，根本不在乎被清算或判斷錯誤。這就是妙處所在。他被清算得越多，就能發展出越多的聯盟會員。這有什麼錯呢！」相關事件再度凸顯加密貨幣高槓桿交易的風險，引發外界對投資風控與理性操作的關注。

（封面圖／左翻攝《黃立成 Jeffrey Huang》粉專、右翻攝《Lookonchain》的X）

