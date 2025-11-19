麻坡慈少烹飪賽 學習分工合作共成就

馬來西亞麻坡52位慈少參與年終烹飪比賽，學習分工與互助。

查看菜譜，再挑選最新鮮的蔬菜。麻坡慈少來到菜市場，為隔天的烹飪比賽親自採購食材。

慈少 葉可萱：「全部人一起做，就比較省心一點，(我學到的)是團隊精神，要懂得互相幫忙。」

圓緣日當天，慈少們分工合作、各展所長。在屬於自己的畢業典禮上，他們不僅學習烹飪，更在過程中練習溝通與合作。

慈少 陳政宏：「有互相討論這樣子，然後有講應該要這樣子(煮)，最後真的做出來那個成品的時候，真的很有成就感。」

廣告 廣告

從一開始的手忙腳亂，到後來的默契配合，孩子們一步步成長。原本在旁緊張觀望的隊輔，也在過程中看見了“放手”的力量。

慈濟志工 李月嬌：「我會一直在問誰帶刀，誰帶油，誰負責洗菜，你們的分工合作，一定要做得好，我們(隊輔)更緊張，可是其實，原來他們自己，已經知道怎樣做了，他們的默契已經有了的，所以孩子真的是(要)放手。」

一場香氣四溢的烹飪比賽，不只是圓緣日的活動，更是一次關於成長與溝通的課堂。願畢業生們帶著這分勇氣與信心，走出更寬廣的道路。

更多 大愛新聞 報導：

馬六甲安美計畫 為長者改裝坐式馬桶

宗教慶典巡境 垃圾不落地虔誠清淨心

