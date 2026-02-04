麻坡歲末祝福 一連兩天愛心竹筒響叮噹

馬來西亞麻坡靜思堂，舉辦兩天四場次的歲末祝福感恩會，為新一年祈願平安。當天靜思堂內布置許多志業的體驗活動，其中一個很熱烈的還是竹筒回娘家，民眾都不會忘記把家裡積善的撲滿帶回來。

佛教旗、慈濟旗隨風飄揚，麻坡靜思堂入口處，象徵慈濟一甲子的法船，有願力。

慈濟志工 陳治謂：「這個一甲子的慈濟路，我依然在，這一個就是要迎接我們的，志工菩薩回家。」

竹筒回娘家的聲響，每年都會延續共鳴，日存小錢行大善。

民眾 伍彩娥：「我是很感恩，有機會給我們做這個好事，雖然是小小，可是力量很大了。」

民眾 德瓦妮：「我也是有捐竹筒，用來幫助有需要的人，上人的開示鼓勵了我們 ，還有我們今天領到上人的福慧紅包，我和孩子們都很歡喜。」

回顧2025年慈濟大藏經，災難依然在發生，感動的是，愛一直都在。

顯得法師：「我們要堅持走下去，不分種族，這是很好，能夠幫助到全世界。」

民眾 潘月梅：「幫助很多人，我覺得很多人需要幫助的時候，他們付出，他們會自動付出，我們真的會流眼淚，我很感動。」

文打烟州議員 黃益豪：「歲末，我覺得是一個時候，把我們的這個心靈淨化下來，讓我們去做一些思考，讓更多的社區，知道這個地方，集合在這裡，一同去分享，一同去學習。」

兩天四場次，共1836位民眾的感恩與祝福，人人以善為念，迎接平安新年。

