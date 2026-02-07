麻坡照顧戶發放 採買年貨添購新衣

小小心願，大大滿足。為什麼去大賣場採購，會讓他們笑得合不攏嘴？馬來西亞麻坡慈濟志工，陪著照顧戶家庭，出門採買年貨，開心的不是買了什麼？而是有人真的懂他們的不方便。

志工推著輪椅陪伴採買新衣新鞋，讓行動不便、平時較少出門的照顧戶，提前感受濃濃的新年氣息。 慈濟照顧戶謝勳鴻：「他載我們來了，他沒有帶 我們哪裡可以來，不可以來的。」

慈濟照顧戶杜樹華：「這個安排讓我覺得好像一個，新年就快到的感覺，很多年以前的場景來的，我看著他們購物，很久沒有這個機會，特別開心，你看我嘴巴一直開著 一直笑。」

廣告 廣告

慈濟志工徐金蓮：「因為他們很少出來，所以我們帶他出來買東西，他們可以一家人一起買，他們也是很開心的。」

「新年快樂，身體健康，萬事如意。」

麻坡慈濟志工帶著照顧戶來到購物中心，使用購物禮券，挑選所需的年貨及生活用品。 慈濟照顧戶佘月英：「買米 買油 家庭用的東西，我們要過年了，真的感謝慈濟他們。」

慈青余佳敏：「我覺得是感恩戶(照顧戶)，大家一起來過一個新年，就是在金錢方面，這樣去幫助他們，陪他們一起購物 看他們需要什麼。」

農曆新年將近，61位照顧戶及家人滿懷感恩，歡喜迎接新一年。

更多 大愛新聞 報導：

馬六甲歲末祝福 回眸來時用愛鋪路

AI更有愛！慈大親善劇團大馬巡演

