麻坡親子班圓緣 互道感恩拉近心距離

馬來西亞麻坡親子班，今年度在麻坡靜思堂舉辦的圓緣，很溫馨。學員們呈現學習成果之外，也準備了親手製作的禮物，向父母表達感恩。

話劇、手語歌，是麻坡親子班學員，為自己交出的亮麗成果，走過一年的課程，他們收穫滿滿，也看見了自己的成長。

親子班學員 王孜予：「很好 能夠讓我們自己體驗，能夠讓我和媽媽相處，增進親子關係。」

親子班學員 陳子欣：「很開心 因為媽媽陪在我身邊，帶來溫暖。」

親子班學員 陳杰宇：「(以前我)脾氣暴躁 還不喜歡功課，現在沒有這樣衝動了，我態度已經改變很多了。」

廣告 廣告

從插花到粉彩、再到蛋糕烘焙，圓緣日的親子活動，讓家長深刻體會到，這一年裡，孩子們已經慢慢長大，也學會了以自己的方式，傳達愛與感恩。

家長 陳依柔：「變得比較有禮貌 會替人著想，他好像忽然間 成長很多這樣子，就關係比較親近一點，現在就像朋友這樣，希望他像太陽一樣 以後對社會有貢獻。」

家長 劉紓麗：「有時很難溝通，因為不一樣了 他們和我們的時代，講不會聽 (所以)帶來，我們順便一起學習，給他們學感恩 愛和感恩。」

親子班組長 楊淑茹：「希望透過這個親子班，讓父母可以更多時間 跟孩子互動，讓他們可以多一層的接觸，不是只是單純一直在玩3C的東西，今天是最後一堂課 就是圓緣，我們真的看到有些孩子的成長。」

孩子捧著食物，輕輕遞到父母嘴邊，是圓緣日最動人的一幕。那一刻，愛，從被照顧、變成懂得感恩。

更多 大愛新聞 報導：

圖文看板吸睛 校園轉角遇見靜思語

感恩宴成就心靈道場 福緣共聚愛同行

