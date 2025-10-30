麻將協會藏賭場遭警搜索 群眾對街圍觀 警逮29人

台北市北投區一間麻將協會因暗藏賭場而被警方查獲，現場帶走29人偵辦，引起當地居民圍觀。這間位於中和街上的麻將協會經營約2年，期間曾更換負責人，已被警方查獲3次。警方搜索行動中查扣超過15萬元賭資和抽頭金，並帶回38歲李姓負責人及28名賭客。據了解，該賭場以「不審核身分」吸引賭客，待民眾進入後才索取所謂的「清潔費」，實為以合法掩護非法的賭博場所。

警方搜索賭場，對街群眾圍觀。（畫面翻攝／臉書 我是北投人）

日前晚間，台北市北投區一間麻將協會引起了當地居民的關注，大批警力進出該場所，對街則聚集了許多圍觀群眾。現場可見約10多人探出頭觀看，有些人戴著安全帽，有些人剛停好車就趕來圍觀，甚至有長輩帶著小朋友想了解發生什麼事。這間位於中和街上的麻將協會被警方搜索，原來是因為裡面暗藏賭場。這處賭場地點位於台北市北投區中和街，周圍有不少店家。附近居民表示，深夜時常會從該處傳出巨大聲響，讓人感到詭異。警方調查發現，這間賭場經營約2年時間，期間曾更換過負責人。此次警方行動中帶回了38歲的李姓負責人和現場28名賭客，共29人。警方同時查扣賭資和抽頭金超過15萬元，訊後依賭博罪嫌將這群人送辦。

廣告 廣告

北投分局偵查隊副隊長張桓維表示，北投分局針對轄內麻將協會涉嫌以合法掩護非法、提供場所供賭客賭麻將的情況，由警察局督察室率同該分局持搜查票進行查緝。據了解，這間賭場不會審核顧客身分，等民眾進入「玩耍」後才會索取清潔費。雖然經營兩年期間已被警方攻堅過，但經營者仍大膽在同一位置繼續經營。張桓維強調，想以合法掩護非法的下場就是再次被查獲。

更多 TVBS 報導

長輩手癢了！糾眾聚賭遭攻堅「83歲嬤也來玩」 逮捕畫面曝

「衣夾子」當賭資！ 流動賭場現身高雄遭破 38人進警局

大雨視線不佳！母載兒超車撞分隔島 連人帶車「空中翻轉」驚險一幕

揪到咖就能賭！民宅麻將協會「藏賭場」牟利 查扣逾萬元

