麻將咖必收！好市多新上架「1招財裝備」 會員嗨喊：穿了發大財

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品種類多元，也會因應不同節日推出應景商品。近日，一名網友逛好市多時，意外發現一款造型吸睛的毛絨拖鞋，上頭繡有「發、財」字樣，外型方方正正，神似麻將牌，讓他忍不住笑說，「穿這雙打麻將一定會發大財。」

該名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，只見拖鞋共有紅、綠兩種款式，左右腳分別繡上「發」與「財」二字，整體設計仿造麻將造型，相當逗趣，也讓原PO直呼，「穿這雙打麻將，會發大財！」

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，紛紛留言表示「穿了會有錢進口袋」、「買起來！過年一人一雙」、「笑死，必須都買，發財發財」、「過年戰鞋」、「已入手」、「好應景欸」。

根據《今購百科》資料顯示，這款「八方來財毛絨拖鞋」主要材質為玉兔絨、舒棉絨及乙酸乙烯酯共聚物，適穿尺寸為36／37至44／45，售價為359元一雙。

