麻將理論 vs.800億神話！周冠男「地圖砲」引爆巨人傑、陳重銘圍剿

財經中心／程正邦報導

巨人傑（右）日前辦《我是交易員－巨人傑》講座，分享他多年的市場體悟與核心交易邏輯。左為主持人網紅Joeman。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

台股市場近日爆發一場堪稱「理財版學術與街頭」的史詩級對抗。一邊是長年推崇「長期持有」與「指數投資」的政大商學院教授周冠男，另一邊則是曾創下單月 800 億交易量的傳奇當沖達人「巨人傑」。雙方針對短線交易是否為「割韭菜的負和賽局」隔空交火，不僅吸引數千名網友「置板凳」圍觀，更連「不敗教主」陳重銘也加入戰局，發文砲轟周冠男污辱投資人，讓政大商學院蒙羞。

朝聖傳奇交易員！3100人擠爆TICC，搶聽巨人傑分享投資心法。（圖／翻攝自巨人傑臉書）

周冠男引用「麻將理論」：短線交易是沒價值的負和賽局

這場論戰的導火線，源於周冠男在臉書發布的一篇「麻將理論」。他將短線交易比喻為過年打麻將：若沒莊家抽頭，輸贏相抵為零（零和賽局）；但現實股市中，交易稅與手續費就像是「莊家抽頭」，導致短線交易成為贏少輸多的「負和賽局」。

周教授更犀利指出，許多散戶在連「資本資產定價模型（CAPM）」或「選擇權買賣平價公式」都搞不清楚的情況下，就衝上牌桌與專業賭徒對賭，最終下場只有被收割。他甚至嘲諷某些交易神人開辦收費大會，「叫你交錢入場，聽他怎麼贏你的錢」，此言一出，火藥味瞬間爆表。

《長期買進》作者、政大教授周冠男臉書發文暗諷巨人傑講座，引爆投資大論戰。（圖／國立臺灣戲曲學院提供）

巨人傑強硬反擊：學術象牙塔不知實務運作

面對周冠男的「引戰文」，近日剛舉辦叫好又叫座投資講座的巨人傑不甘示弱回擊。他直戳周冠男的學術背景與實務脫節，反諷周教授提到的理論雖然在課本上很重要，但在變幻莫測的市場中，「所學知識根本不知如何運用」。

巨人傑更暗指周教授是「交易小白」，認為學術界雖然擁護指數，但卻忽視了量化交易與高頻操作在現代金融中的效率價值。他質疑，若學術理論真能解決一切，為何周教授在學術圈內似乎也得不到量化派同事的全面認同？

神秘當沖王「巨人傑」真面目曝光! 31歲成億級交易員。(資料照)

後續發展：不敗教主加入戰局 質疑指數「純度」

就在雙方僵持不下時，「不敗教主」陳重銘也在午夜時分發文加入戰事。陳重銘並未全然偏向哪一方，而是從「台股特性」切入，反批周冠男身為指數專家，卻忽略了台灣加權指數存在「過度集中」的問題。

陳重銘質疑，台灣市值加權指數中，台積電（TSMC）的佔比已逼近 60%，「哪一個國家的主要指數，會把超過一半的權重放在單一個股？」他認為這種缺乏分散性的「指數」，本身就帶有極高的個股風險，挑戰了周冠男推崇的被動投資信仰。

「不敗教主」陳重銘不滿周冠男嘲諷金融股投資人，指名道姓要周冠男「不要讓政大商學院蒙羞」。（圖／記者王翊綺攝影）

陳重銘怒槓周冠男：存金融股領的股利是教授薪水的數倍

對於周冠男這陣子開酸金融股投資人，陳重銘昨天（17日）不忍了，直接發文開嗆：「我一年從金融股領到的股利，是周大教授你幾年的薪水！」他直言自己早已財務自由 6 年，而身為副院長的周冠男卻還在「上班賺薪水」。

陳重銘更點出邏輯上的矛盾：他質疑若存金融股是低能，那國泰蔡家、中信辜家等台灣巨富難道也是？周冠男極力推薦的 0050，其中包含了中信、國泰、富邦等大批金融股。陳重銘反問：「所以 0050 裡面也買進了你口中的低能兒？那你幹嘛一直推薦？」

陳重銘痛斥周冠男不應以傲慢態度污辱投資人，更喊話：「不要讓國立政治大學商學院蒙羞！」

作家巨人傑（左）宣布將首本出版作品《巨人思維》版稅全數捐贈家扶。（資料照）

網路觀點：神人可追，但凡人請靠指數

這場論戰在 PTT 與 Dcard 討論熱度迅速達到「紅爆」等級。網友的看法呈現兩極化，但也延伸出一套「生存法則」：

1. 天賦論：如果具備像巨人傑一樣的體力與判斷力，當然可以嘗試短線致富；但「神人方法學不來」，大多數人強學只會變成燃料。

2. 務實派：對於沒空盯盤、不懂複雜公式的「快樂指數仔」，周教授的長期持有策略仍是資產累積的最穩健道路。

3. 策略混合：不少資深投資者認為，兩者並非零和，可以用「核心指數、衛星當沖」的方式進行資產配置。

這場跨越學術、實戰與存股界的信仰之戰，揭示了市場不同階級對財富與風險的認知落差。究竟該追求「神人級」的倍數成長，還是「教授級」的穩健財富，抑或是陳重銘的「領息開除老闆」，究竟誰才是贏家？這場論戰或許沒有標準答案，已成了 2026 年台股最熱門的理財談資。

