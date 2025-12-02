麻將聲好吵！住戶受不了報案 竟是男租屋開賭場

台北中山區中原街有住戶被麻將聲吵到受不了，原來是一名租客暗自經營麻將賭場。（圖／東森新聞）





台北中山區中原街有住戶被麻將聲吵到受不了，原來是一名租客暗自經營麻將賭場。5個月內警方已上門查緝3次，連房東都想退租，沒想到租客反而變本加厲，最後賭場被警方直接抄掉。

警方發現目標出現後立刻上前攔人，賭場負責人還想裝傻，但民宅內藏友麻將賭場的事早已掌握。一名戴姓房客自今年6月承租後，就經常用通訊軟體揪客賭博，並向賭客收取抽頭金。

中山分局員警在7月及10月都曾上門查緝，房東得知後看不下去，要求退租想收回房子，但戴姓房客仍不收斂，天天揪賭客上門。

廣告 廣告

附近住戶長期被吵到無法忍受，警方獲報後於11月底持搜索票再次攻堅，當場逮捕戴姓負責人及4名賭客。租屋不安分居住反而用麻將賭博想撈一筆，如今因擾民與違法行為遭警方抄獲。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

街頭現「黃金列車」！東武鐵道贈「Spacia機車頭」

完成大哥遺願？南萬華教父剛辦告別式 仇家黑狗就被砍斷雙腳筋

婦買關東煮隔6小時要退貨 嫌沒味道要「放回鍋裡滷」

