麻將館緊鄰國小僅20米 竹市議員怒批市府無作為瀆職

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市自去年五月迄今，新增五間麻將館，其有多間麻將館甚至開設在校園附近，議員林彥甫二十三日質疑市府在管理與執法上完全失能，業者無視公權力，讓竹市成為違法賭博的溫床。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。

林彥甫指出，去年五月迄今，竹市境內又新增五間麻將館，其中一間甚至開設在三民國小正隔壁，距離僅二十公尺，嚴重危及校園周邊安全。市府雖然在六月發布休閒場館業登記管理要點，但該業者在九月改向經濟部登記為公司，完全跳過市府的審核，讓登記要點形同虛設，他發文要聯合稽查的結果，市府遲遲不提供，質疑市府根本沒有確實稽查。

林彥甫強調，五月他質詢另外兩間麻將館鄰近民富國小、光華國中，距離皆不到一百公尺，且兩間都違法建築法七十三條使用目的，都發處僅在六月裁罰業者六萬元後，就沒有下文，甚至其中一間警察辛勤執法，抓到違法賭博，但違法業者至今卻依然開業，讓新竹市的公權力蕩然無存。

林彥甫要求，市府必須堅決執行最嚴厲的處分，《建築法》第九十一條已明確授權市府可以在業者違法不改善的狀況下，執行「停止使用、斷水斷電」，其他縣市都強硬將違法麻將館斷水斷電，沒道理新竹市無法做，市府繼續怠惰就是瀆職，他不排除向監察院告發。

另外，林彥甫也要求，市府應盡速將修正後的經營休閒娛樂事業管理自治條例草案，在下次臨時會送交議會審議，不要拖延立法時程、放任業者逍遙法外。

新竹市政府回應指出，為補強現行法令對此類場所管理不足，日前已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，今年八月已送議會審議。

市府指出，部分業者登記「休閒活動場館業」卻實際經營麻將館，若涉及賭博將由警方強力查緝，自民國一一三年迄今，已完成三百五十二家次稽查與臨檢，促使十家偽裝桌遊店歇業，將持續列管；另外，查辦的涉賭案件均已停止受理商登變更，避免規避管理。