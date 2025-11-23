麻將館緊鄰國小挨批 竹市：管理條例送審並加強稽查

（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市有多間麻將館開設在校園附近，市府遭質疑在管理與執法上完全失能。竹市府表示，已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，並送議會審議，也持續加強稽查臨檢。

時代力量新竹市議員林彥甫今天透過文字指出，去年5月至今，新竹市又新增了5間麻將館，其中1間甚至開設在三民國小旁，距離僅20公尺，市府雖已發布休閒場館業登記管理要點，但此業者改向經濟部登記為公司，讓竹市的登記要點形同虛設。

林彥甫強調，另有2間麻將館鄰近民富國小、光華國中，且違反建築法使用目的，市府僅裁罰業者新台幣6萬元後就無下文；其中1間遭警方抓到違法賭博，至今仍在開業。

林彥甫要求，市府須堅決執行最嚴厲處分，若違反建築法且不改善，市府可執行「停止使用、斷水斷電」，若市府繼續怠惰就是瀆職，不排除向監察院告發。

新竹市政府透過文字回應，為補強現行法令對此類場所管理不足，日前已完成「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，今年8月已送議會審議。

市府指出，部分業者登記「休閒活動場館業」卻實際經營麻將館，若涉及賭博將由警方強力查緝，民國113年至今，已完成352家次稽查與臨檢，促使10家偽裝桌遊店歇業，將持續列管；另外，查辦的涉賭案件均已停止受理商登變更，避免規避管理。（編輯：陳仁華）1141123