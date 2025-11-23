麻將館鄰近學校及住宅區 新竹市議員籲訂自治條例

新竹市三民國小旁、距離不到150公尺，出現一間標榜「桌遊」實則為麻將館的店家，市議員指出，近期竹市學校、住宅區周圍，出現越來越多棋牌社與德州撲克等場所，引起民眾反彈，擔憂有非法賭博情形，要求市府落實稽查，若有違法應強力執法。

時代力量新竹市議員林彥甫提問，「都不改善，是不是停止使用，斷水、斷電？」

新竹市代理市長邱臣遠表示，「我們絕對不會放任，只要有違法，我們該辦就辦、該處理就處理。」

新竹市府回應，會依「休閒活動場館業登記管理要點」加強管理，並參考其他縣市經驗，研擬推動自治條例草案。

而以台北市為例，現行只有針對電子遊戲場業有「自治條例」，如夾娃娃機店、普通級電子遊戲場需距離校園50公尺，網咖需距200公尺，限制級電子遊戲場則需距1000公尺。

但棋牌社等場館不在此限，實際觀察，在內湖就有數間鄰近學校。對此北市議員呼籲，應比照電子遊戲場訂定相關條例。

國民黨台北市議員張斯綱認為，「這類的場所應該比照電子遊戲相關的規定，在學校的100公尺以內不得設立，不要讓青少年接觸到賭博或是地下博弈的這些事情。」

台北市商業處商業管理科科長林信宇回應，「針對申請有『休閒活動場館業』營業項目者，預審系統將會提出警示，提醒該場所並不包含供人打麻將、撲克牌等警示標語。」

北市商業處表示，目前是以源頭管理方式，規範登記「休閒活動場館業」的業者不能從事麻將、撲克、賭博；而若有以人民團體名義成立的場所查獲涉賭，將處以罰鍰或斷水、斷電。