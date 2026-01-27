麻布袋漂到新北萬里岸際 打開赫見43公斤大麻

（中央社記者王朝鈺新北27日電）1名漁民今天在新北市萬里區駱駝峰旁岸際發現可疑麻布袋，打開後驚覺有異，警方獲報到場處理，發現麻布袋內有32包疑毒品，總毛重約43公斤，以試劑檢測有毒品大麻陽性反應。

發現毒品的漁民表示，數日前就隱約察覺海面上有疑麻布袋的不明物體隨波逐流，直到今天上午約8時35分，麻布袋被海浪沖上駱駝峰旁岸際，他撿起麻布袋打開一看覺得「怪怪的」，立刻通報警方。

新北市政府警察局金山分局員警獲報到場，以毒品初篩試劑檢測，麻布袋內物質呈現大麻陽性反應，經清點共有32包大麻，總毛重約43公斤，市值約新台幣2000餘萬元。

由於現場周邊未設監視錄影設備，增加警方溯源難度，警方將會同海洋委員會海巡署等相關單位積極偵辦，持續追查來源。（編輯：李明宗）1150127